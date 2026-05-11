Počelo odbrojavanje do početka Eurosonga: Saznajte kako glasati i tko nastupa uz Lelek

Europu ponovno trese eurovizijska groznica. Večeras na pozornici Wiener Stadthalle počinje borba za mjesto u velikom finalu Eurosonga 2026.

Prvo polufinale Eurosonga 2026. održava se danas, 12. svibnja, u bečkoj Wiener Stadthalle, jednoj od najpoznatijih europskih koncertnih arena.

Upravo će austrijska prijestolnica ove godine ugostiti jubilarno 70. izdanje Eurosonga nakon prošlogodišnje pobjede Austrije. Prijenos počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.

U prvom polufinalu nastupa ukupno 15 zemalja, a samo deset najboljih izborit će plasman u veliko finale koje je na rasporedu u subotu, 16. svibnja. U ovoj večeri gledateljima će se predstaviti i dvije zemlje izravno plasirane u finale – Njemačka i Italija – koje također imaju pravo glasati u prvom polufinalu.

Među natjecateljima je i Hrvatska, koju predstavlja grupa LELEK s pjesmom ''Andromeda''. Hrvatske predstavnice nastupaju pod rednim brojem tri, a eurovizijski fanovi već danima komentiraju njihov scenski nastup i vizualni identitet koji se ističe među favoritima večeri.

Hrvatski gledatelji glasuju u prvoj polufinalnoj večeri 12. svibnja i velikome finalu 16. svibnja. U utorak, 12. svibnja, ne može se glasati za hrvatskog predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri hrvatski gledatelji mogu glasati za svoje favorite.

Način glasovanja:

Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25).

Pošaljite SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25).

Gledatelji imaju mogućnost i online glasovanja na esc.vote

Ovako izgleda kompletan popis izvođača i pjesama prvog polufinala Eurosonga 2026:

1. Moldavija – Satoshi – “Viva, Moldova!”

2. Švedska – FELICIA – “My System”

3. Hrvatska – LELEK – “Andromeda”

4. Grčka – Akylas – “Ferto”

5. Portugal – Bandidos do Cante – “Rosa”

6. Gruzija – Bzikebi – “On Replay”

7. Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – “Liekinheitin”

8. Crna Gora – Tamara Živković – “Nova zora”

9. Estonija – Vanilla Ninja – “Too Epic to Be True”

10. Izrael – Noam Bettan – “Michelle”

11. Belgija – ESSYLA – “Dancing on the Ice”

12. Litva – Lion Ceccah – “Sólo quiero más”

13. San Marino – SENHIT feat. Boy George – “Superstar”

14. Poljska – ALICJA – “Pray”

15. Srbija – LAVINA – “Kraj mene”

Ovogodišnji Eurosong održava se pod sloganom ''United by Music'', a organizatori najavljuju spektakularnu produkciju povodom velikog jubileja natjecanja.

