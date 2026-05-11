Počelo odbrojavanje do početka Eurosonga: Saznajte kako glasati i tko nastupa uz Lelek

Europu ponovno trese eurovizijska groznica. Večeras na pozornici Wiener Stadthalle počinje borba za mjesto u velikom finalu Eurosonga 2026.
Prvo polufinale Eurosonga 2026. održava se danas, 12. svibnja, u bečkoj Wiener Stadthalle, jednoj od najpoznatijih europskih koncertnih arena.3 vijesti o kojima se priča holivudski par Njegova veza sa Srbinom punila je medijske stupce, no sada je utjehu pronašao u zgodnom Španjolcu ''Mnogi misle...'' Nenad Tatarinov progovorio o predrasudama s kojima se susreće nakon životnog zaokreta sjećate ga se? Pamtimo ga kao dječaka koji je prije 12 godina otpjevao veliki hit: Danas izrastao u prezgodnog mladića!
Upravo će austrijska prijestolnica ove godine ugostiti jubilarno 70. izdanje Eurosonga nakon prošlogodišnje pobjede Austrije. Prijenos počinje u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.
LELEK na tirkiznom tepihu - 5 Foto: Profimedia
U prvom polufinalu nastupa ukupno 15 zemalja, a samo deset najboljih izborit će plasman u veliko finale koje je na rasporedu u subotu, 16. svibnja. U ovoj večeri gledateljima će se predstaviti i dvije zemlje izravno plasirane u finale – Njemačka i Italija – koje također imaju pravo glasati u prvom polufinalu.
Galerija 39 39 39 39 39
Među natjecateljima je i Hrvatska, koju predstavlja grupa LELEK s pjesmom ''Andromeda''. Hrvatske predstavnice nastupaju pod rednim brojem tri, a eurovizijski fanovi već danima komentiraju njihov scenski nastup i vizualni identitet koji se ističe među favoritima večeri.
Pogledaji ovo Celebrity Zašto se pet zemalja povuklo s Eurosonga 2026.? Velika drama iza kulisa potresla je natjecanje Pogledaji ovo Celebrity Koje su velike promjene na Eurosongu? Nakon brojnih kritika stigle su drastične mjere
Hrvatski gledatelji glasuju u prvoj polufinalnoj večeri 12. svibnja i velikome finalu 16. svibnja. U utorak, 12. svibnja, ne može se glasati za hrvatskog predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj kao i u finalnoj večeri hrvatski gledatelji mogu glasati za svoje favorite.
Način glasovanja:
- Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-25).
- Pošaljite SMS na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-25).
- Gledatelji imaju mogućnost i online glasovanja na esc.vote
Kako stoje kladionice pogledajte OVDJE.
Ovako izgleda kompletan popis izvođača i pjesama prvog polufinala Eurosonga 2026:
1. Moldavija – Satoshi – “Viva, Moldova!”
Satoshi Foto: Profimedia
2. Švedska – FELICIA – “My System”
Felicia, Švedska Foto: Profimedia
3. Hrvatska – LELEK – “Andromeda”
Lelek Foto: Profimedia
4. Grčka – Akylas – “Ferto”
Ekskluzivni intervju s Akylasom čitajte OVDJE.
Akylas, Grčka Foto: Profimedia
5. Portugal – Bandidos do Cante – “Rosa”
Ekskluzivni intervju s portugalskim predstavnicima čitajte OVDJE.
Bandidos do Cante, Portugal Foto: Profimedia
6. Gruzija – Bzikebi – “On Replay”
Bzikebi, Gruzija Foto: Profimedia
7. Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – “Liekinheitin”
Linda Lampenius x Pete Parkkonen, Finska Foto: Profimedia
8. Crna Gora – Tamara Živković – “Nova zora”
Tamara Živković, Crna Gora Foto: Profimedia
9. Estonija – Vanilla Ninja – “Too Epic to Be True”
Vanilla Ninja, Estonija Foto: Profimedia
10. Izrael – Noam Bettan – “Michelle”
Noam Bettan, Izrael Foto: Profimedia
11. Belgija – ESSYLA – “Dancing on the Ice”
ESSYLA, Belgija Foto: Profimedia
12. Litva – Lion Ceccah – “Sólo quiero más”
Lion Ceccah, Litva Foto: Profimedia
13. San Marino – SENHIT feat. Boy George – “Superstar”
SENHIT feat. Boy George, San Marino Foto: Profimedia
14. Poljska – ALICJA – “Pray”
ALICJA Foto: Profimedia
15. Srbija – LAVINA – “Kraj mene”
Ovogodišnji Eurosong održava se pod sloganom ''United by Music'', a organizatori najavljuju spektakularnu produkciju povodom velikog jubileja natjecanja.
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Fotke 60-godišnje seks-bombe u bikiniju djeluju nestvarno: ''Tebe treba proučavati...''