Miroslav Škoro objasnio nam je zašto mu u biografiji istaknuto stoji da je Hrvat i katolik

Miroslav Škoro izazvao je pažnju javnosti nakon gostovanja u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'', gdje je bez zadrške govorio o identitetu, vjeri i razlogu zbog kojeg u njegovoj službenoj biografiji stoji da je Hrvat i katolik.

Miroslav Škoro gostovao je u podcastu ''Nema labavo by IN magazin'', gdje je otvoreno govorio o svojoj službenoj biografiji i detalju koji često izaziva pažnju javnosti – činjenici da odmah uz mjesto i datum rođenja stoji kako je Hrvat i katolik.

Na pitanje voditelja zašto u biografiji ne piše nešto poput dobar čovjek, poštenjačina ili poruke ljubavi i zajedništva, Škoro je dao opširno objašnjenje.

Miroslav Škoro Foto: In Magazin

''Zato što sam ja neke stvari dobio u prvih 10 minuta svog rođenja i one su takve, one su činjenice. Ja sam mogao biti rođen na Grenlandu, pa bih bio Grenlanđanin, ili Danac ili već ne znam što bih, ili protestant. Ja sam rođen tu i ja volim da to ljudi znaju. Nisam ja odredio kako ću se zvati, kako ću se prezivati, da sam Hrvat i da sam katolik. Ja mogu neke stvari promijeniti, ali i dalje sam to, je l'?''

Pogledaji ovo Celebrity Velika čast za Thompsonovu nećakinju: Posebne trenutke podijelila je s pratiteljima

Dodao je i kako određene stvari smatra jednostavno biološkim i životnim činjenicama:

''Kad imam nekih problema, idem kod urologa, a ne idem kod ginekologa. Dakle, ja sam taj, a to da sam dobar čovjek, da sam poštenjačina i tako dalje, hvala ti na tome, ali to je na drugima da izgovore.''

Miroslav Škoro - 2 Foto: In Magazin

Gostovanje je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama, a Škoro je još jednom pokazao kako bez zadrške govori o identitetu, vjeri i osobnim stavovima.

Pogledaji ovo Celebrity Neda Ukraden podijelila tužnu vijest: Emotivnim riječima oprostila se od bliske osobe

Progovorio je i o borbi za život, ratu i Thompsonu, a cijelu epizodu podcasta pogledajte OVDJE.

Posebno se otvorio i o pokojnom ocu, koji je bio alkoholičar. Više čitajte OVDJE.

Miroslav Škoro Foto: Nova TV

Kako je komentirao uspjeh Jakova Jozinovića, pogledajte OVDJE.

Sasvim iskreno: Škoro nam je ekskluzivno otkrio u kakvom je odnosu s Thompsonom

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

Prva gošća podcasta bila je Maja Šuput.

Što nam je sve otkrila, možete pogledati OVDJE.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Što Katarina Baban radi nakon završetka U dobru i zlu? Jedna fotografija sve je otkrila

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Jedan viralni video proslavio ju je preko noći: Tko je influencerica koja je viđena s vječnim zavodnikom?