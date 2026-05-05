Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu
Piše Davor Garić,
Danas
@ 10:00
Miroslav Škoro
Nova epizoda podcasta "Nema labavo by IN magazin" donosi ekskluzivni razgovor s Miroslavom Škorom koji se dotiče niza osobnih i životnih tema. Kroz različita iskustva, od zdravlja do obitelji i identiteta, otkriva dijelove svoje priče koji su ga oblikovali izvan javne scene.
U epizodi govori o ozbiljnim zdravstvenim izazovima, među kojima su anafilaktički šok i operacija u kojoj su mu ugrađene četiri srčane premosnice, ali i o razdobljima koja su bila daleko od reflektora, poput perioda kada je radio kao krovopokrivač. Prisjetio se i obiteljskih okolnosti, odnosa s ocem i problema koji su mu obilježili djetinjstvo.
Posebno mjesto u razgovoru imaju privatne teme – kako je upoznao suprugu, obiteljski život i odgoj djece, ali i pitanja identiteta, kroz koja objašnjava što za njega znače pojmovi poput domovine i domoljublja.
Dotaknuo se i odnosa s Markom Perkovićem Thompsonom, dajući svoj pogled na tu temu.