Prošlo je 37 godina od pobjede Rive na Eurosongu: Prije nastupa Emilija je bila u suzama

Grupa Riva 1989. godine donijela je jedinu pobjedu Jugoslavije na Eurosongu s pjesmom "Rock Me".

Te 1989. godine nitko nije očekivao da će grupa iz Zadra ispisati jednu od najvećih stranica glazbene povijesti ovih prostora. No upravo se to dogodilo kada je Riva s pjesmom "Rock Me" pobijedila na Eurosongu u švicarskom Lausanneu i tadašnjoj Jugoslaviji donijela prvu – i jedinu – pobjedu na tom natjecanju.

Riva je osnovana u Zadru sredinom osamdesetih godina, a činili su je Emilija Kokić, Dalibor Musap, Nenad Nakić, Zvonimir Zrilić i Boško Colić. Bend je svirao pop-rock s tada vrlo modernim zvukom, a publiku su osvajali energijom, mladenačkim imidžem i scenskim nastupom koji je za ono vrijeme bio neuobičajeno suvremen.

Iako su već bili poznati na domaćoj sceni, pravi proboj dogodio se pjesmom "Rock Me", koju je skladao Rajko Dujmić iz Novih fosila, dok je tekst napisao Stevo Cvikić.

Na Jugoviziji 1989., tadašnjem nacionalnom izboru za Eurosong, Riva je nastupila kao predstavnik TV Zagreba i osvojila prvo mjesto.

Iako su publika i dio glazbene scene prepoznali potencijal pjesme, malo tko je vjerovao da bi Jugoslavija mogla pobijediti na Eurosongu. Favoriti su tada bili izvođači iz Ujedinjenog Kraljevstva, Danske i Švedske, dok se među glavnim favoritima spominjao i njemački predstavnik Nino de Angelo s pjesmom "Flieger". Riva je u Lausanne stigla gotovo iz drugog plana.

Eurosong 1989. održan je 6. svibnja u švicarskom Lausanneu, nakon što je godinu ranije pobijedila Céline Dion.

Riva je nastupala posljednja, 22. po redu, što se kasnije pokazalo velikom prednošću. Emilija Kokić pojavila se na pozornici u upečatljivom stajlingu koji je dodatno naglašavao modernost nastupa, a cijela koreografija i vizualni identitet bili su potpuno drukčiji od klasičnih eurovizijskih nastupa toga vremena. Emilija je kasnije govorila kako su upravo izgled, energija i jednostavna, ali efektna koreografija izdvojili Rivu od konkurencije.

Njezinu odjevnu kombinaciju osmislila je stilistica Snježana Vego, a Emilijin izgled ostao je jedan od najprepoznatljivijih u povijesti domaćih eurovizijskih nastupa. Ipak, najviše ju je rasplakalo kada su joj rekli da će ju ošišati za natjecanje.

"Bolje da ne znate kako sam reagirala kad su mi to priopćili. Cijeli sam život imala dugačku, čupavu kosu koja mi je uvijek bila jako važna i simbolizirala je ženstvenost. Trebalo mi je objasniti da će me ošišati, a kad sam to čula, danima sam ridala i bila stvarno neizdrživa. Iskreno, bio je to veliki stres, morali su me tješiti kao dijete. Danima nisam mogla hodati pored izloga i htjela sam se rasplakati kad bih vidjela svoj odraz u ogledalu", izjavila je za Večernji list.

Tijekom glasanja situacija je bila izrazito neizvjesna. Velika Britanija dugo je vodila, no kako su pristizali posljednji glasovi, Jugoslavija je počela sustizati favorite. Na kraju je Riva osvojila ukupno 137 bodova i završila na prvom mjestu.

U trenutku proglašenja pobjednika uslijedio je potpuni šok – kako u dvorani tako i diljem Jugoslavije. Emilija Kokić je kasnije priznala da ni sama nije bila svjesna razmjera uspjeha u tom trenutku.

Nakon pobjede članovi Rive susreli su se i s Céline Dion, tada aktualnom pobjednicom Eurosonga iz 1988., koja je već tada bila velika međunarodna zvijezda u usponu.

Po povratku kući Rivu su dočekale desetine tisuća ljudi. Posebno emotivno bilo je u Zadru, gdje su građani njihov uspjeh doživjeli kao vlastitu pobjedu.

"Naš uspjeh Zadrani su doživjeli kao svoj i ja tek sad razumijem koliko veselja i radosti može donijeti jedan takav uspjeh. Sigurno se kontekst može usporediti s dočekom naših nogometaša u Zadru, kada sam imala osjećaj da su to naši, moji… Naš doček teško je opisati. Od Zemunika do trga bio je auto na autu, a sve se uspjelo u jedan dan organizirati. Mislim da je više ljudi u samom gradu bilo jedino kada je papa dolazio", istaknula je Emilija za Zadarski list.

Pobjeda je značila i da će se Eurosong 1990. održati u Zagrebu, u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, što je bio jedan od najvećih međunarodnih televizijskih događaja ikad organiziranih na ovim prostorima.

Iako je "Rock Me" postao veliki hit diljem Europe, Riva nije uspjela dugoročno kapitalizirati eurovizijsku pobjedu. Bend je objavio još nekoliko pjesama i albuma, no početkom devedesetih grupa se raspala. Emilija Kokić nastavila je solokarijeru i tijekom godina objavila više albuma, nastupala na festivalima i sudjelovala na Dori. Danas živi u Zadru, gdje vodi školu pjevanja i povremeno nastupa.

Ostali članovi benda uglavnom su se povukli iz javnosti i nastavili živjeti izvan svjetla reflektora, no njihovo mjesto u povijesti ostalo je trajno zapisano.

Jer, bez obzira na sve što se na Eurosongu događalo poslije, jedna činjenica ostaje nepromijenjena – Riva je i dalje jedini izvođač s ovih prostora koji je Jugoslaviji donio pobjedu na najvećem europskom glazbenom natjecanju.

