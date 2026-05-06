Tko je zgodna brineta iz našeg showa, koja je razvalila Rozgin hit? Ovo joj nije prvi put na Novoj TV

Atraktivna brineta koja je posljednjih dana privukla pažnju gledatelja showa ''Tko to tamo pjeva'' nije nepoznato lice regionalnoj publici.

Gledatelji posljednjeg specijala showa ''Tko to tamo pjeva'' ovih su dana na društvenim mrežama masovno komentirali atraktivnu brinetu snažnog glasa koja je privukla pažnju publike zavaravši paneliste.

Riječ je o Kristini Krstičević, pjevačici iz Ploča koja je regionalnoj publici postala poznata zahvaljujući uspješnom nastupu u popularnom glazbenom natjecanju ''Zvezde Granda''.

''Kakvu sam ulogu odigrala na početku… A onda — potpuni preokret i šok'', napisala je zadovoljno Kristina u opisu videa svog nastupa u kojem je otpjevala veliki hit Jelene Rozge.

''Sumnjivica teška'', odgovorio joj je voditelj Frano Ridjan.

''Svi su zinuli'', ''Varalica'', ''Razvalila si'', ''Moj naklon'', pohvalili su je ostali u komentarima.

Kristina Krstičević - 5

Tko je Kristina Krstičević?

38-godišnja Kristina iza sebe ima dugogodišnje iskustvo nastupanja, iako joj je televizijska popularnost stigla tek posljednjih godina. Rođena je u Metkoviću, živi u Pločama, a glazbom se profesionalno bavi još od tinejdžerskih dana. Publika je već godinama može slušati na svadbama, privatnim proslavama i koncertima diljem Hrvatske i dijaspore.

Iako danas djeluje samouvjereno na velikoj sceni, njezin put nije bio lagan. U ''Zvezdama Granda'' pojavila se prije nekoliko godina, no tada je zbog obiteljske tragedije i smrti oca odustala od natjecanja. Kasnije se vratila jača nego ikad i uspjela dogurati do samog finala jednog od najgledanijih regionalnih showova.

Kristina Krstičević - 4

Kristina Krstičević - 9

U intervjuima je priznala kako je odlazak u srpski show bio logičan potez jer publika ondje odlično reagira na hrvatske izvođačice poput Jelene Rozge, Severine i Nine Badrić.

''Naše pjevačice tamo pune dvorane i ljudi obožavaju taj mediteranski i dalmatinski zvuk'', ispričala je Kristina.

Mentorica joj je tijekom natjecanja bila Ana Bekuta, a Kristina je posebno zapažena po energičnim izvedbama zabavne i dalmatinske glazbe. Mnogi gledatelji komentirali su kako posjeduje kombinaciju snažnog vokala, scenske energije i neposrednosti koja odlično prolazi kod publike.

Kristina Krstičević - 3

Kristina Krstičević - 1

Osim glazbene karijere, Kristina je posvećena obitelji te je majka dvojice sinova. Prvog sina rodila je s 27 godina, a drugog 2024., dok je suprug od nje mlađi osam godina.

''Kompromis je najbitnija stvar. Kad imam obaveze oko glazbe, suprug uzme djecu i izvede ih u šetnju ili na kupanje. Kad on radi svoj posao ja sam s djecom. Sve je stvar balansa i kompromisa definitivno. I većinom smo zajedno u svemu tome. Suprug mi je najveća podrška od svih, išao je sa mnom na sve nastupe u Beograd. Moja majka je također odigrala veliku ulogu u čuvanju djece, ali i svekrva, suprugova majka. Bez njih ne bih mogla ovo izrealizirati. Da živim negdi drugdi di mi nisu majka i svekrva morala bih se naplatiti dadilja i dadilja, to se onda uopće ne bi isplatilo'', rekla je prošle godine za Slobodnu Dalmaciju.

Pojavljivanje u showu ''Tko to tamo pjeva'' dodatno joj je povećalo popularnost u Hrvatskoj, a društvene mreže pune su komentara gledatelja koji žele znati više o zgodnoj brineti iz Ploča.

A Kristini ovo nije prvi put da nastupa na Novoj TV. Svojim glasom već je očarala gledatelje programa za Novu godinu kad je izvela Rozginu pjesmu ''Lavica''.

