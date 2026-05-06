Influencerici Bojani preminuo i drugi sin: ''Opet se suočavamo s nezamislivom tugom...''

Banjalučka influencerica i blogerica Bojana Mutić podijelila je sa svojim pratiteljima potresnu vijest o smrti mlađeg sina, samo dvije godine nakon što je izgubila starijega.

Poznata banjalučka modna influencerica i blogerica Bojana Mutić podijelila je sa svojim pratiteljima jednu od najtežih vijesti koje roditelj može izgovoriti – njezin mlađi sin Maksim preminuo je u 11. godini života.

Obitelj Mutić tako se drugi put suočila s nezamislivom tragedijom, nakon što je 2024. godine preminuo i njihov stariji sin Nikolaj, koji je također bolovao od rijetkog genskog oboljenja Pelizaeus-Merzbacherova sindroma.

Bojana je vijest o smrti sina objavila emotivnom porukom na društvenim mrežama te je zamolila javnost za razumijevanje i privatnost u najtežim trenucima za njezinu obitelj.

''Dragi svi, moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put suočavamo se s nezamislivom tugom. Vjerujem da ćete razumjeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja. Međutim, postalo je sve teže i osjetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno – iz privatnih, ali i poslovnih razloga. Zbog toga se ispričavam svima koji za Maksimov odlazak saznaju na ovaj način''', napisala je neutješna influencerica.

U nastavku je zahvalila svima koji su joj posljednjih dana pružili podršku i razumijevanje.

''Hvala vam na tišini, pažnji, razumijevanju i poštovanju privatnosti moje obitelji u ovom periodu. Posebno hvala svima koji su mi se javili, poslali poruku, ljubav i podršku. U ovom trenutku nisam u mogućnosti odgovoriti, ali svaka vaša riječ primljena je s velikom zahvalnošću'', poručila je.

Bojana je također otkrila kako se povlači iz javnog prostora te odgađa sve poslovne obveze, suradnje, snimanja i planirane objave.

Podsjetimo, njezin stariji sin Nikolaj preminuo je prije dvije godine, a tada je Maksim bio u kritičnom stanju. Obojica dječaka bolovala su od Pelizaeus-Merzbacherova sindroma, rijetkog i izuzetno teškog nasljednog neurološkog poremećaja koji utječe na razvoj središnjeg živčanog sustava. Bolest uzrokuje ozbiljne motoričke i razvojne poteškoće, a za nju, nažalost, još uvijek ne postoji lijek.

Bojana je ranije otvoreno govorila o agoniji kroz koju je prolazila sa suprugom i djecom te o dugogodišnjoj borbi za pravu dijagnozu. U jednoj ispovijesti prisjetila se početka njihove borbe.

''Imala sam urednu trudnoću te 2012. godine kada mi je rođeno prvo dijete. Prirodni porod bio je težak, a dijete je provelo neko vrijeme u inkubatoru. Tada smo počeli primjećivati neka čudna odstupanja u razvoju. Nakon dvije godine pakla i brojnih dijagnoza rečeno nam je da dijete ima cerebralnu paralizu uslijed gušenja pri porodu. Kasnije se ispostavilo da je dijagnoza bila potpuno pogrešna'', ispričala je Bojana za Blic.

Dodala je kako su ona i suprug vjerovali da je stanje njihova prvog sina posljedica komplikacija pri porodu, pa su se, unatoč teškim okolnostima, odlučili na drugo dijete.

''Nadali smo se da će nam drugo dijete dati snage da se borimo s nesrećom koja je zatekla našeg prvog sina. Međutim, nakon rođenja drugog dječaka 2015. godine i pojave prvih simptoma shvatili smo da je riječ o istoj bolesti. Nakon skoro godinu dana čekanja rezultata iz genetičkog laboratorija u Barceloni, saznali smo da je riječ o jednom od najtežih genskih oboljenja – Pelizaeus-Merzbacherovu sindromu – i da lijeka nema'', rekla je tada za srpske medije.

Unatoč boli i teškoj svakodnevici, Bojana je godinama na društvenim mrežama iskreno govorila o izazovima roditeljstva i životu s teško bolesnom djecom, zbog čega je stekla veliku podršku pratitelja diljem regije. Njezine objave često su bile ispunjene emocijama, borbom i nadom, a mnogi su joj upravo zbog iskrenosti pružali riječi podrške.

