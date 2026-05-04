Supruga našeg rukometaša progovorila o Thompsonovoj obitelji: "Djeca moraju skrivati tko im je otac..."

Iva Alilović javno je stala u obranu obitelji Marka Perkovića Thompsona te je napisala veliki osvrt kroz ono što prolaze.

U podužem i osobnom istupu govorila je o njihovom životu izvan javnosti, naglašavajući skromnost, povezanost i izazove s kojima se suočavaju.

Obitelj Perković opisala je kao "prekrasnu, zdravu, a nadasve normalnu", ističući da je glazbenik, po njezinu mišljenju, puno više od onoga što javnost vidi.

"Marko je istina, a Marko je i ljubav. Marko ne traži tuđe, Marko samo voli, poštuje i ne zaboravlja svoje", poručila je, dodajući da ga posebno cijeni jer je ostao svoj "u moru izdajica".

Posebno je istaknula njegovu suprugu Sandru, koju smatra ključnim osloncem obitelji. Navodi da je zbog ljubavi napustila život u Kanadi te se posvetila obitelji i brizi za sina.

"Da Marko uz sebe nema tako poštenu i dobru suprugu, koja ga prati kroz cijeli njegov put i čvrsto stoji uz njega i njihovu obitelj... sasvim sam sigurna da ne bi bilo ni Marka", napisala je, opisujući njezinu svakodnevnu posvećenost obitelji.

U podužem komentaru ispod objave osvrnula se i na djecu, tvrdeći da snose posljedice zbog očevih javnih stavova.

"Djeca koja moraju skrivati tko im je otac kako ne bi bila vrijeđana i omalovažavana, kako bi mogli upisati željeni fakultet... i na kraju ga ne mogu upisati, unatoč talentu i znanju, samo zato što je otac MPT!", navela je, uspoređujući njihovu situaciju s drugima u društvu.

Objava je izazvala brojne reakcije, a u komentirama su pratitelji pružili veliku podršku obitelji Perković.

