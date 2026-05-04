Sanja Doležal emotivnom se objavom prisjetila pokojnog supruga, s kojim je bila u braku 19 godina

Pjevačica i voditeljica Sanja Doležal na društvenim je mrežama podijelila emotivnu objavu posvećenu svom pokojnom suprugu Nenadu Šariću, poznatijem kao Neno.

Uz fotografiju s nastupa, na kojoj Neno nasmijan svira tamburin, Sanja je podsjetila na datume njegova rođenja i smrti, evocirajući uspomene na zajedničke trenutke i njegov glazbeni put.

Objava je ganula brojne pratitelje koji su joj u komentarima uputili riječi podrške i sjećanja na omiljenog glazbenika.

Sanja često s javnošću dijeli uspomene na supruga, pokazujući koliko je njihova ljubav i dalje snažna unatoč godinama koje su prošle od njegova odlaska.

Podsjećamo, Sanja je s pokojnim suprugom dobila dvoje djece, sina Luku i kći Leu.

Sanja Doležal i kći Lea

Sanja Doležal i sin Luka

U javnosti ih ne voli isticati, ali Sanja je svoju djecu ponekad znala povesti na javna događanja, na kojima su ih zabilježili fotografi.

Sanjina kći Lea izvan Hrvatske živi već godinama. Još od svoje 15. godine mlada Lea pjeva i piše pjesme, a trenutačno studira na jazz-akademiji u Londonu.

Sanja Doležal i Lea Šarić

Sanja rijetko govori o svojoj djeci, no jednom je prilikom otkrila kako je prihvatila njihovo odrastanje i odlazak u bijeli svijet.

"To je dio čari roditeljstva. Pripremaš se za to od trenutka njihova rođenja. Nemam problema s tim da odlaze u druge zemlje. Danas je svijet zaista povezan i ništa više nije tako daleko kao nekad. Uvijek sam ih podržavala u njihovim ciljevima i snovima jer kad su oni sretni, ja sam još sretnija", rekla je Sanja za Story.

Sanja Doležal i sin Luka

Sanjin suprug Nenad naglo je preminuo u svibnju 2012. godine od posljedica moždanog udara.

Sanja i Nenad u braku su bili 19 godina, a bili su i kolege u grupi Novi fosili, u kojoj je Nenad svirao bubnjeve, a Sanja pjevala. Sanja se nakon suprugove smrti na neko vrijeme povukla iz javnosti kako bi prežalila taj teški gubitak.

