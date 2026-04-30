Je li i vama ovo bila jedna od najboljih transformacija ikad u showu Nove TV?

U najnovijoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' gledatelji su svjedočili nastupu o kojem će se još dugo pričati.

Emotivne interpretacije rijetko koga ostavljaju ravnodušnim – posebno kada izvođač uspije prenijeti osobnu priču kroz pjesmu. Upravo takav trenutak gledali smo u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'', gdje je Iva Ajduković kroz transformaciju u Barbaru Pravi stavila naglasak na ono najvažnije – osjećaj i autentičnost.

Ako je suditi po reakcijama žirija, ali i publike, ovaj nastup će se još dugo pamtiti.

Njezin nastup bio je toliko dirljiv da je članica žirija Martina Stjepanović Meter jedva susprezala emocije, a suze su potekle gotovo tijekom cijele izvedbe.

Iva Ajduković, Martina Stjepanović Meter Foto: Nova TV

Iva Ajduković kao Barbara Pravi Foto: Nova TV

Iva Ajduković kao Barbara Pravi Foto: Nova TV

''Mene je ovo toliko raznijelo, ti imaš dar od Boga, to je nešto vanserijski. Vidjela sam tebe baš takvu – razgolićenu pred publikom, ali u toj razgolićenosti nije bila slabost, nego snaga. Ta jačina tvog talenta i tebe kao osobe… bilo je toliko predivno, do kostiju me ovo taknulo'', iskreno je poručila.

Ni Goran Navojec nije ostao imun na viđeno, istaknuvši koliko je emocija ključna u glazbi:

''Potraga za tom emocijom, za tom istinom, je nešto najvrijednije što nam je glazba dala, a ti si nam danas pokazala sve to skupa na jedan čaroban način. Hvala i doviđenja'', zaključio je.

