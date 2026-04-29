Pogledajte rezultat: Zbog tetovaža Luke Nižetića tri je sata proveo ne mičući se!

U novoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato kandidati su ponovno donijeli niz zahtjevnih transformacija. Među njima se istaknuo David Amaro, koji je dobio zadatak utjeloviti Luku Nižetića i otvoriti emisiju.

David Amaro otvorio je emisiju showa Tvoje lice zvuči poznato transformacijom u Luku Nižetića, a već prvim nastupom podigao je atmosferu u studiju.

Za ovu zahtjevnu transformaciju bilo je potrebno i dosta vremena u maski, posebno zbog prepoznatljivih tetovaža.

''Tri sata, tri sata smo to radili'', otkrio je Amaro, odgovarajući na pitanje kako su uspjeli postići autentičan izgled.

Njegova izvedba odmah je naišla na odlične reakcije žirija.

Enis je istaknuo snagu nastupa:

''Ovu pjesmu si donio bolje od originala, ovdje uživo je bila još moćnija, energetski top – za početak emisije ne može bolje''.

David Amaro kao Luka Nižetić Foto: Nova TV

Goran Navojec naglasio je ukupni dojam:

''Vidjeli smo jedno predivno otvaranje emisije – bilo je duhovito, šarmantno, prpošno i vidjelo se da si uživao''.

Mario Roth pohvalio je koliko je Amaro uspio prenijeti Nižetićev scenski izričaj:

''Sve ono što Luka ima – opuštenost, melankoliju, scensku energičnost i teatralnost – ti si ujedinio i napravio sjajan show''.

David Amaro kao Luka Nižetić Foto: Nova TV

Martina Stjepanović Meter je posebno izdvojila energiju koju je donio na pozornicu:

''Donio si navalu energije, dalmatinski šarm i mediteranski štih – bilo je prpošno, veselo i u potpunosti ispunjeno''.

Amaro je tako snažno otvorio emisiju i zaradio jednoglasne pohvale žirija.

