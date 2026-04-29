Glumica Martina rasplakala se usred emisije Nove TV: ''Ovo me toliko raznijelo''

Emotivne interpretacije rijetko ostavljaju ravnodušnima, posebno kada izvođač uspije prenijeti osobnu priču kroz pjesmu. Upravo takav nastup donijela je Iva Ajduković u showu Tvoje lice zvuči poznato, koja je kroz transformaciju u Barbaru Pravi naglasak stavila na osjećaj i autentičnost.

Iva Ajduković dobila je zadatak utjeloviti Barbaru Pravi, a njezina izvedba ostavila je snažan dojam na žiri. Nastup je bio toliko dirljiv da je članica žirija Martina Stjepanović Meter proplakala gotovo cijeli nastup.

''Mene je ovo toliko raznijelo, ti imaš dar od Boga, to je to, to je nešto vanserijski, vidjela sam tebe baš takvu, ja sam pogledala riječi ove pjesme koje su predivne, i vidjela sam tebe baš takvu, razgolićenu tu pred publikom i u toj razgolićenosti nije bila nikakva slabost, nego upravo suprotno, ta snaga, ta jačina tog talenta i tebe kao osobe. Bilo je toliko predivno, do kostiju me ovo taknulo'', uspjela je samo izreći naša članikca žirija.

Iva Ajduković, Martina Stjepanović Meter Foto: Nova TV

Goran Navojec naglasio je važnost emocije u nastupu:

''Potraga za tom emocijom, za tom istinom, je nešto najvrijednije što nam je glazba dala, a ti si nam danas pokazala sve to skupa, na jedan tako čaroban način, hvala i doviđenja'', zaključio je.

Mario Roth bio je jednako impresioniran:

''Ja sa sigurnošću mogu reći, otkad pratim Tvoje lice zvuči poznato, da je ovo jedna od najboljih transformacija ikada otkada postoji ovaj show. Iako nisam razumio ni jednu jedinu riječ koju si ti pjevala, ti si tu ljepotu emocije i tvoje interpretacije toliko prenijela na mene, da sam ja tebe apsolutno sve razumio'', zaključio je Roth.

Iva je ovom transformacijom ostavila snažan emotivan dojam i zaradila iznimno visoke pohvale žirija.

