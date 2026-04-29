Evo čime je to talentirana Hrvatica kupila Marija Rotha: ''Cijelo vrijeme mi je govorio...''

U posljednjoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato Dora Trogrlić preuzela je izazov transformacije u Miley Cyrus, donijevši na pozornicu energičan i zahtjevan nastup.

Dora Trogrlić utjelovila je Miley Cyrus, a njezina izvedba odmah je privukla pažnju žirija.

Mario Roth istaknuo je koliko je Dora uživala u nastupu:

''Kada netko beskrajno uživa u svojoj transformaciji, kao što si ti večeras uživala, tu energiju si apsolutno prenijela na nas. Kod nje je tanka granica između jedne lijepe, pitome seksualnosti i one agresivne, ali ona to jako dobro zna izbalansirati. Ovo je jedna od tvojih najboljih transformacija''.

Enis je potvrdio Rothovo oduševljenje:

Dora Trogrlić kao Miley Cyrus Foto: Nova TV

''Moram priznati da mi je Roth cijelo vrijeme tijekom tvog nastupa govorio – odlična je, fantastična je. Zaista, ja potpisujem, to je to, bilo je super''.

Martina Stjepanović Meter osvrnula se na poruku same izvedbe:

''Dora, moram ti reći da izgledaš senzacionalno. Ova pjesma je manifest ženskoj slobodi, neovisnosti i snazi. Tu energiju si jako dobro donijela na scenu, osjetila se ta ženska priča. Ovo je bila super transformacija''.

Goran Navojec zaključio je:

''Čestitam ti od srca, ovo je zaista bilo frapantno. Mislim da si u apsolutno svim segmentima dočarala Miley''.

Dora je ovom transformacijom dobila jednoglasne pohvale žirija i još jednom potvrdila svoju svestranost na pozornici.

