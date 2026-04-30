Tragičan kraj bivših natjecatelja Farme: Jedna od kandidatkinja poginula je sa samo 24 godine

Pred kamerama su se borili za pobjedu i naklonost publike, a za ove bivše natjecatelje ''Farme'' život je nakon showa završio tragično.
Tijekom godina nekoliko bivših natjecatelja doživjelo je teške, pa i tragične sudbine koje su potresle javnost.
Tijekom godina nekoliko bivših natjecatelja doživjelo je teške, pa i tragične sudbine koje su potresle javnost.
Jedna od najtužnijih priča zasigurno je ona Saše Vujnovića, pobjednika šeste sezone. Mladić koji je osvojio simpatije gledatelja svojom jednostavnošću i iskrenošću, tragično je preminuo 2020. godine na gradilištu u Rijeci. Imao je tek 28 godina, a vijest o njegovoj smrti dodatno je slomila javnost jer je iza sebe ostavio trudnu partnericu.
U showu je osvojio glavnu nagradu, a nakon pobjede je bio pun dojmova te je pomogao svojim ukućanima. Nakon showa je još razmišljao o planovima za budućnosti te je rekao da mu je želja kupiti kuću. Kako je govorio, na ''Farmu'' se prijavio jer je bio željan novih iskustava te je upoznao brojne ljude s kojima se sprijateljio.
Slično bolan trag ostavila je i priča Edite Ptičar. Mladi život ugašen je u prometnoj nesreći kada je imala samo 24 godine. Njezina smrt duboko je potresla kolege i gledatelje, osobito jer je još bila svježe u sjećanju publike.
Edita iz Ivanić-Grada u showu ''Farma'' provela je 11 tjedana, za koje je istaknula da su joj neprocjenjivo iskustvo u kojemu je stekla iskrene prijatelje. U slobodno vrijeme plesala je folklor i volontirala u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Edita je zajedno s ostalih 17 kandidata ušla u reality show ''Farma'' koji je sniman tijekom 2017. godine.
Još jedan slučaj koji se često spominje je Angie Garany, koja je teško stradala u prometnoj nesreći. Njezin dečko poginuo je na mjestu, dok se ona mjesecima borila za život nakon što je pala u komu. Nažalost, posljedice nesreće bile su kobne i za nju, preminula je u bolnici u Novom Marofu.
Katica Pučnik, omiljena kandidatkinja iz 2016. godine, preminula je nakon duge i teške bolesti. Iako njezin odlazak nije bio iznenadan poput nekih drugih, kolege iz showa i gledatelji pamte je kao toplu i brižnu osobu koja je na farmi mnogima bila poput majke.
