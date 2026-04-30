Ida Prester pokazala renovaciju vrta djedove kuće u koju će useliti s obitelji: "Ti ćeš živjeti u raju!"

Ida Prester uredila je vrt djedove kuće i pokazala veliku transformaciju u samo dva mjeseca.

Ida Prester Peševski posljednjih mjeseci uređuje djedovu kuću u kojoj planira živjeti s obitelji, a radovi su već vidljivo odmaknuli.

Nakon interijera, sada je pokazala i vrt koji je u kratkom roku doživio veliku promjenu.

"Ovako je naš prednji dio vrta izgledao prije dva mjeseca, a ovako izgleda danas. Daleko je to još od kraj, ali napredak se ipak vidi", rekla je u videu na Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Sjećate se kneginje iz Larina izbora? Povukla se iz svijeta glume nakon burnih događaja

Otkrila je da su zamijenili staru živicu, zasadili travu i mediteransko bilje, a potom dodali i nove ploče.

"A sad smo stavili ploče, to je najnovije. Jednostavne tamno sive, super pašu uz stolariju, kao i kamenčići uz fasadu", objasnila je, dok su u vrtu uredili i mali kutak za odmor.

"Od ploča smo napravili i ovu terasicu za sjedenje u hladu pod didinim borom. Bor je izgubio koju granu u oluji nedavno, ali još se drži", dodala je.

Pogledaji ovo Celebrity Dvostruko slavlje u obitelji Vida: Lijepa Ivana otkrila je sve na društvenim mrežama!

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije pratitelja: "Savršeno, ti ćeš živjeti u raju", "Predivno", "Kako ste to lijepo sredili. Sad sve dolazi na svoje", "Ajme ljepote", "Divno je", "Vrijedilo je muke".

Podsjetimo, Ida je u braku s Ivanom Peševskim od 2013., a zajedno imaju sinove Roka i Rija. Nakon života u Beogradu, obitelj se preselila u Zagreb.

OVDJE pogledajte Idino uređenje dnevnog boravka.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Ova zgodna plavuša sestra je našeg skijaša, a svoju sportsku karijeru morala je prekinuti zbog ozljede

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Seksi haljinu Severine na skupu su držale tek špagice, izazovni prorezi pokorili su Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zastupnica u Saboru pokazala novi modni dodatak, no zaboravila je na ovaj detalj