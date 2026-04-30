Sjećate se kneginje iz Larina izbora? Povukla se iz svijeta glume nakon burnih događaja

Marija Karan prije gotovo 15 godina je tumačila ulogu kneginjice Anastazije u hit-seriji "Larin izbor".

Početkom 2010-ih regionalna televizijska scena doživjela je pravi procvat, a serija "Larin izbor" postala je jedan od najvećih fenomena tog razdoblja – projekt koji je lansirao i dodatno učvrstio popularnost brojnih glumačkih imena.

Među njima se istaknula i Marija Karan, koja se upravo zbog te uloge na kratko vratila na domaću scenu, iako je već tada gradila međunarodnu karijeru.

Galerija 5 5 5 5 5

Marija Karan - 2 Foto: YouTube Screenshot

Marija Karan - 6 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Karan je rođena 1982. godine u Beogradu, a već je u djetinjstvu pokazivala izražen interes za glumu. Nakon školovanja na Fakultetu dramskih umjetnosti, karijeru započinje početkom 2000-ih, a šira publika upoznaje je kroz film "Kad porastem biću kengur", koji joj donosi prve zapažene uloge.

Ubrzo slijede projekti poput "Jesen stiže, dunjo moja" i serije "Ljubav, navika, panika", dok joj triler "Četvrti čovek" dodatno učvršćuje status jedne od najperspektivnijih glumica svoje generacije.

Marija Karan - 2 Foto: Profimedia

Marija Karan - 4 Foto: Profimedia

Ambiciozna i usmjerena prema međunarodnoj karijeri, Marija se seli u inozemstvo, prvo u London, a potom i u Sjedinjene Američke Države, gdje ostvaruje angažmane u projektima poput "The Rite", "Assassination Games" i serije "Covert Affairs". Ipak, 2012. godine vraća se na regionalnu scenu kako bi glumila u popularnoj seriji "Larin izbor", gdje tumači lik kneginje Anastazije. Nakon tog projekta ponovno odlazi u SAD, gdje nastavlja graditi karijeru, ali sve rjeđe prihvaća nove uloge, postupno se povlačeći iz fokusa javnosti.

U privatnom životu bila je u braku s američkim producentom Joelom Lubinom, s kojim ima sina Marka Lea, no par se razveo 2020. godine. Prije nekoliko godina našla se u centru skandala nakon što ju je navodno tadašnji partner Vladan Balaban ošamario u restoranu, zbog čega je pala i završila u bolnici.

Marija Karan (FOTO: Instagram)

Danas živi između Europe i Amerike. Nedavno je proslavila svoj 44. rođendan, a iako se rijetko pojavljuje u novim glumačkim projektima, aktivna je na društvenim mrežama gdje dijeli luksuzna putovanja i lifestyle sadržaj.

Unatoč tome što se povukla iz klasične glume, ostaje jedna od onih glumica koje su uspjele spojiti regionalnu popularnost i međunarodnu karijeru – i pritom zadržati dozu misterioznosti oko vlastitog života.

