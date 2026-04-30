Ana Begić Tahiri pokazala prelijepu kćer, uz njezino rođenje veže se i jedna anegdota

Popularna domaća glumica Ana Begić Tahiri dirnula je pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom posvećenoj kćeri Lani, koja slavi 15. rođendan.

Glumica je u pričama na Instagramu podijelila niz zajedničkih fotografija sa svojom mezimicom, a cijelu je objavu dodatno obogatila snažnom porukom pjesme ''Unconditional Love'' (Bezuslovna ljubav) legendarnog repera 2Paca.

U jednoj od objava posebno se istaknula fotografija Lane s djedom, odnosno Aninim ocem, uz kratak, ali znakovit opis: ''Njihov dan, tata i Lana''. Time je dala naslutiti kako u obitelji postoji još jedan razlog za slavlje, pa ovaj datum očito ima posebno značenje.

Obožavatelji su tako imali rijetku priliku zaviriti u privatni život glumice, koji inače drži podalje od očiju javnosti.

Podsjetimo, Ana Begić Tahiri kćer Lanu dobila je sa suprugom Danijelom Tahirijem, za kojeg se udala 2010. godine. Svojevremeno je s javnošću podijelila i simpatičnu anegdotu o odabiru imena za kćer.

''Išla sam na spinalni carski, znači nisi uspavan do kraja. Oni su mene nadrogirali i onda su me valjda pitali kako se dijete zove. Ja sam, potpuno ošamućena, rekla Sandra. Naravno, ne zove se Sandra'', ispričala je kroz smijeh u podcastu ''Mame kod Lane''.

Zabuna oko imena tu nije stala. Već sljedećeg jutra, kada su je pitali kako je ''Sandra'', Ana je zbunjeno uzvratila: ''Tko?''. Kasnije su i novinari pogrešno prenijeli ime, pa se u medijima pojavila i kao – Alana.

''Bila je Sandra, bila je Alana, sve je bilo osim Lana. A tako jednostavno ime'', zaključila je glumica.

