Nestala je s pozornice i otišla u manastir: Sada je osvanula njezina nova fotka!

Nekadašnja glumica Aleksandra Guberinić napustila je sve na vrhuncu karijere kako bi otišla u mananstir, što je mnoge podsjetilo na priču o Editi Majić.

Mnogi Hrvati svake godine se sjete priče o bivšoj glumici Editi Majić koja je na vrhuncu slave napustila svjetovni život i krajem travnja 2004. otišla u samostan Sv. Josipa u španjolskoj Ávili, gdje je postala časna sestra karmelićanka.

Poslije šest mjeseci postulature položila je privremene zavjete, da bi 2007. nekadašnja kazališna i filmska glumica poznata po ulozi u filmovima "Da mi je biti morski pas" i "Putovanje tamnom polutkom" položila vječne zavjete i dobla crni redovnički veo. Međutim, Majić nije jedina koja je napustila sve i otišla u samostan.

Aleksandra Guberinić, poznata i kao Saška Guberinić, bila je talentirana glumica koja je 90-ih važila za jednu od najperspektivnijih mladih nada na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, a publika ju najviše pamti po ulozi u filmu "Senke uspomena" (2000), gdje je dobila priliku pljusnuti velikog Batu Živojinovića.

Iako su joj mnogi predviđali uspješnu glumačku karijeru, odlučila je potpuno promijeniti životni put – povukla se iz javnosti i zamonašila. Danas živi u manastiru u Crnoj Gori kao monahinja pod imenom mati Lukija, posvećena duhovnom životu.

Nakon dugo vremena, javnost je dobila priliku vidjeti kako izgleda Aleksandra i to zahvaljujući Sergeju Trifunoviću, koji je ovih dana boravio u Crnoj Gori i sreo se s njoj zahvaljujući jednoj zajedničkoj poznanici.

"Nekada se zvala Aleksandra Saška Guberinić, poznavao sam je iz amaterizma, onda je upisala FDU i bila jedna od najtalentiranijih glumica koje smo imali. Danas je Mati Lukija, Igumanija manastira u CG. Kuća u kojoj je manastir, je njena rodna kuća. To je tek jedna fantastična priča koju vam neću ispričati", napisao je Trifunović koji je odlučio poštovati njezinu želju i ne otkriti gdje je manastir.

U komentarima na objavu se javio i crnogorski kolega Andrija Milošević, prisjetivši se da su on i Aleksandra krajem devedesetih zajedno igrali premijeru predstave "Happy End" u Crnogorskom narodnom kazalištu.

Prije deset godina sestra Edita se odlučila za još drakonskiji korak, o čemu više čitajte OVDJE.

