Zna se tko je zgodna navijačica Zmajeva s tribina u Torontu!

Bosanskohercegovačka navijačica privukla je veliku pažnju tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu, nakon što su je televizijske kamere nekoliko puta prikazale na tribinama, a njezine fotografije ubrzo postale viralne na društvenim mrežama.

Susret Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu nije privukao pažnju samo zbog događanja na terenu.

Među navijačima na tribinama posebno se istaknula navijačica koja je svojim upečatljivim navijačkim izdanjem postala jedna od najkomentiranijih osoba večeri na društvenim mrežama.

Emina Delić - 12 Foto: Instagram

Emina Delić - 13 Foto: Instagram

Atraktivna Bosanka na stadion je stigla odjevena u boje Bosne i Hercegovine, a posebnu pozornost privukla je kombinacijom zastave, šešira i odjevnih detalja inspiriranih nacionalnim simbolima. Na ruci nosi i tetovažu obrisa Bosne i Hercegovine s ljiljanom, simbolom koji često ističe u svojim objavama.

Emina Delić - 8 Foto: Instagram

Emina Delić - 4 Foto: Instagram

Emina Delić - 1 Foto: Instagram

A evo i tko je ona.

Emina Delić iz Bugojna magistrica je prava, a javnosti je poznata i po sudjelovanju na izborima ljepote. Godine 2017. osvojila je titulu Miss televotinga na izboru za Miss Federacije Bosne i Hercegovine, dok danas živi i radi u Beču.

Emina Delić - 3 Foto: Instagram

Emina Delić - 2 Foto: Instagram

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Tijekom utakmice televizijske kamere nekoliko su je puta snimile u krupnom planu, nakon čega su se fotografije i videozapisi počeli munjevito širiti društvenim mrežama.

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Na svojim profilima Emina je objavila niz fotografija iz Toronta, gdje je pozirala sa zastavom Bosne i Hercegovine ispred stadiona i na tribinama, ponosno podržavajući reprezentaciju svoje zemlje.

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