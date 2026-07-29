Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer

Nekoliko tjedana nakon što su izrekli sudbonosno "da", Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno su stigli na koncert "Trag u beskraju" i privukli brojne poglede.

Nekoliko tjedana nakon što su izrekli sudbonosno "da", Jelena Perčin i Ante Gelo prvi su se put zajedno pojavili u javnosti kao bračni par, i to na jednom od najemotivnijih glazbenih događaja u Hrvatskoj – koncertu "Trag u beskraju" u Veloj Luci.

Glumica i proslavljeni gitarist pozirali su fotografima uoči početka velikog koncerta posvećenog Oliveru Dragojeviću.

Jelena Perčin i Ante Gelo - 2 Foto: Duje Klaric/Cropix

Njihovo pojavljivanje privuklo je veliku pozornost okupljenih jer je riječ o prvom službenom zajedničkom izlasku nakon što je sredinom srpnja objavljeno da su se vjenčali na intimnoj ceremoniji, okruženi obitelji i najbližim prijateljima. Vijest o njihovu braku iznenadila je javnost, budući da su svoju ljubavnu vezu od samog početka nastojali držati podalje od očiju javnosti.

Jelena Perčin i Ante Gelo - 3 Foto: Duje Klaric/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Jakov Jozinović za Dnevnik Nove TV o prvom nastupu na Tragu u beskraju: ''Cijeli život sam to priželjkivao''

Par je posljednjih dana već boravio u Veloj Luci zbog manifestacije "Trag u beskraju". Ante Gelo ondje je predstavio i svoju knjigu nota "Oliver za gitaru", posvećenu glazbenoj ostavštini Olivera Dragojevića, a Jelena ga je tada iz publike bodrila zajedno sa svojom kćeri Lotom.

Jelena Perčin s kćeri - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Jelena Perčin s kćeri Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Zlatko Dalić viđen prvi put nakon odlaska s klupe Vatrenih, evo s kim je to i gdje pozirao!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Heidi Klum okrenula leđa kameri, u tanga-bikiniju pokazala kako joj godine ne mogu ništa

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze