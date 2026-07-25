Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca

Erdoğan Atalay godinama je bio jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, a danas, gotovo tri desetljeća nakon što je osvojio gledatelje, izgleda potpuno drukčije i vodi znatno mirniji život.

Gotovo da nema ljubitelja akcijskih serija koji nije barem jednom pratio sulude potjere njemačke autocestovne policije i navijao za legendarnog inspektora Semira Gerkhana.

Upravo je taj lik Erdoğana Atalayja pretvorio u jednu od najprepoznatljivijih televizijskih zvijezda Europe, a danas, gotovo tri desetljeća nakon prve epizode, 59-godišnji glumac izgleda znatno drukčije nego što ga pamte milijuni gledatelja.

Erdoğan Atalay - 12 Foto: Ch/action press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Erdoğan Atalay - 11 Foto: Heinz Unger / DPA / Profimedia

Erdoğan Atalay rođen je 22. rujna 1966. u njemačkom Hannoveru. Otac mu je bio Turčin, a majka Njemica, pa je odrastao između dviju kultura. Još kao dječak zaljubio se u glumu, a prve kazališne korake napravio je sa samo 18 godina kada je dobio manju ulogu u predstavi "Aladin i čarobna svjetiljka" u državnom kazalištu u Hannoveru. Nakon toga upisao je prestižnu Visoku školu za glazbu i kazalište u Hamburgu, gdje je brusio glumački talent.

Erdoğan Atalay - 6 Foto: kpa / United Archives / Profimedia

Početkom devedesetih pojavljivao se u manjim ulogama u njemačkim televizijskim serijama poput "Die Wache", "Doppelter Einsatz" i "Der Clown", no pravi životni preokret dogodio se 1996. godine. Tada je dobio ulogu policijskog inspektora Semira Gerkhana u seriji "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei", poznatijoj kao "Cobra 11", koja će ubrzo postati jedna od najgledanijih akcijskih serija u Europi.

Dok su se njegovi televizijski partneri tijekom godina neprestano mijenjali, Atalay je ostao zaštitno lice serije. Semir je postao sinonim za "Cobru 11", a upravo zahvaljujući toj ulozi stekao je golemu popularnost i u Hrvatskoj, gdje je serija godinama bila među najgledanijima. Osim što je glumio, okušao se i kao scenarist te producent pojedinih epizoda.

Erdoğan Atalay - 7 Foto: Jörg Carstensen / DPA / Profimedia

Erdoğan Atalay - 1 Foto: Horst Ossinger / DPA / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kovačića i Izabel paparazzi uhvatili u društvu Haalanda na vjenčanju nogometaša u Italiji

Mnogi ne znaju da je godinama velik dio opasnih scena izvodio sam. Automobilske eksplozije, prevrtanja i potjere postali su njegov zaštitni znak, zbog čega su ga kolege prozvale gotovo "neuništivim". Ipak, tijekom snimanja 2023. godine teško je ozlijedio rame, morao je na operaciju i višemjesečnu rehabilitaciju, nakon čega je priznao da više nije spreman riskirati kao nekada te dio vratolomija danas prepušta profesionalnim kaskaderima.

Erdoğan Atalay - 4 Foto: Willy C. Randerath / imago stock&people / Profimedia

Erdoğan Atalay - 3 Foto: Willy C. Randerath / imago stock&people / Profimedia

I privatni život bio mu je ispunjen velikim promjenama. Iz prvog braka s glumicom Astrid Anne Marie Pollmann ima kćer Amiru, koja je krenula njegovim stopama i također se bavi glumom. Zanimljivo je da se pojavila i u "Cobri 11", gdje je glumila Semirovu kćer. Nakon razvoda Atalay je pronašao sreću s Katjom Ohneck, s kojom se vjenčao 2017. godine i dobio još dvoje djece.

Erdoğan Atalay - 5 Foto: Oliver Langel Duesseldorf Germany / imago stock&people / Profimedia

Erdoğan Atalay - 9 Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Veliki zaokret u životu glumca koji je osvojio hrvatsku publiku: ''Radit ću kao prodavač''

Danas ga je na prvi pogled teže prepoznati. Nestala je njegova nekadašnja prepoznatljiva kosa, zamijenile su je sijede vlasi i brada, no osmijeh po kojem ga pamte obožavatelji ostao je isti. Iako više ne izgleda kao mladi inspektor koji je jurio njemačkim autocestama, i dalje je aktivan pred kamerama te se nije potpuno oprostio od uloge koja ga je proslavila.

Galerija 7 7 7 7 7

Osim glume, posljednjih godina razvio je i vlastiti brend CobraEleven, kroz koji prodaje proizvode inspirirane serijom, a dio prihoda donira humanitarnoj organizaciji Die Arche, kojoj je dugogodišnji ambasador. Tako je svoju popularnost odlučio iskoristiti i za pomoć djeci iz socijalno ugroženih obitelji.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Vjenčao se Vatreni Toni Fruk! Njegov bivši suigrač snimio je prvi ples mladoženje i lijepe Slavonke

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity ''Uzeli su mi salo s trbuha i prebacili ga u grudi": Hrvatica koju prati 19 milijuna ljudi progovorila o zahvatu