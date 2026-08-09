Kakva noć u Imotskom! Više od 25 tisuća ljudi pratilo Thompsona, neki su koncert gledali i sa stijena

Marko Perković Thompson u subotu 8. kolovoza ponovno je napunio imotski Gospin dolac, gdje su tisuće obožavatelja uz hrvatske zastave, pirotehniku i njegove najveće hitove pjevale gotovo tri sata.

Marko Perković Thompson održao je 8. kolovoza veliki koncert na stadionu Gospin dolac u Imotskom, a grad su već satima prije nastupa preplavili njegovi obožavatelji.

Prema procjeni organizatora koju prenosi Jutarnji list, koncert je pratilo više od 25 tisuća ljudi, uključujući i one koji nisu bili na samom stadionu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 13 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 15 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 6 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Publika je pristizala iz različitih dijelova Hrvatske, BiH i inozemstva, a hrvatske zastave i crveno-bijele kockice dominirale su i na ulicama i na tribinama. Fotografije s koncerta pokazuju potpuno ispunjen prostor pred pozornicom, brojne zastave te tisuće podignutih mobitela kojima su posjetitelji snimali atmosferu. Posebno je impresivan bio golemi hrvatski barjak raširen uz ogradu pred pozornicom.

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Koncert nisu pratili samo oni koji su imali ulaznice. Jedan od najupečatljivijih prizora bili su obožavatelji koji su zauzeli stijene i uzvisine oko Gospina doca te nastup promatrali visoko iznad stadiona. Upravo je jedinstveni položaj stadiona, okružen stijenama i starom imotskom tvrđavom, cijeloj večeri dao posebno atraktivnu kulisu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 8 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 14 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 1 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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Thompson je na pozornicu izašao oko 21 sat, a publici je poručio kako je "slab na Imotski". Uslijedilo je gotovo tri sata njegovih poznatih pjesama koje je publika pjevala zajedno s njim. Nastup je pratila velika produkcija s reflektorima, dimom i pirotehnikom, a posebno efektno izgledali su visoki stupovi vatre uz pozornicu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 12 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 7 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zbog velikog broja posjetitelja za područje Imotskog uvedena je posebna prometna i sigurnosna regulacija, no prema izvještajima nakon koncerta večer je protekla bez većih incidenata. Koncert je završio oko ponoći, nakon čega su se tisuće ljudi počele razilaziti s Gospina doca.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 5 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Bio je to još jedan pokazatelj posebne veze Thompsona i Imotskog. Dvije godine nakon njegova velikog koncerta na istom mjestu, Gospin dolac ponovno je bio ispunjen zastavama i publikom, dok su oni koji nisu pronašli mjesto na stadionu koncert pratili sa stijena. Fotografije možda najbolje sažimaju večer: Imotski je na nekoliko sati izgledao kao jedna golema koncertna tribina.

A kako je već na samom početku izazvao ovacije, otkrijte OVDJE.

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