Zaista bizarna kreacija! Od glave do pete bila je u prozirnoj čipki, baš ništa nije pokušala sakriti

Manekenka Gabbriette proslavila je 29. rođendan u Los Angelesu u bizarnom, potpuno prozirnom čipkastom izdanju ispod kojeg je nosila samo crno donje rublje.

Manekenka Gabbriette privukla je sve poglede kada se pojavila na proslavi svog 29. rođendana u Los Angelesu. Za večernji izlazak odabrala je izdanje koje je bilo gotovo nemoguće ne primijetiti – od glave do pete bila je odjevena u prozirnu crnu čipku.

Gabbriette je stigla u slavni Chateau Marmont u dugoj, potpuno prozirnoj čipkastoj kreaciji koja je malo toga ostavljala mašti. Ispod nje nosila je tek crni čipkasti grudnjak i gaćice, a neobičnu kombinaciju dodatno je začinila crnim pernatim detaljem prebačenim preko ruku.

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Gabbriette - 3 Foto: Profimedia

Uz izazovnu kreaciju kombinirala je crne cipele s visokom platformom, dok je dugu crnu kosu ostavila raspuštenom. Na fotografijama se mogu vidjeti i njezine brojne tetovaže, koje su zbog prozirnog materijala haljine došle do izražaja.

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Gabbriette - 4 Foto: Profimedia

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Posebnu pozornost privukao je i nakit oko njezina vrata. Gabbriette je nosila ogrlicu sa slovom "M", posvećenu svom novopečenom suprugu, 37-godišnjem glazbeniku Mattyju Healyju, frontmenu benda The 1975.

Gabbriette - 5 Foto: Profimedia

Manekenka je ovom prilikom slavila 29. rođendan sa zakašnjenjem. Ona i Healy proslavu s prijateljima navodno su odgodili zbog medenog mjeseca, nakon što su nedavno izmijenili bračne zavjete na luksuznom imanju Castillo del Lago u Hollywood Hillsu.

Gabbriette - 1 Foto: Profimedia

Dok je Gabbriette pred fotografima samouvjereno pokazivala svoju bizarnu i odvažnu modnu kombinaciju, Healy joj se nije pridružio pred kamerama. Nakon završetka zabave čekao ju je u automobilu ispred hotela, nakon čega su se zajedno uputili kući.

Gabbriette je i inače poznata po provokativnom, alternativnom stilu, no ovoga puta otišla je korak dalje. Prozirna čipka, vidljivo donje rublje, perje i vrtoglave platforme pobrinuli su se da njezin rođendanski look definitivno ne prođe nezapaženo.

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