Zaista bizarna kreacija! Od glave do pete bila je u prozirnoj čipki, baš ništa nije pokušala sakriti

Manekenka Gabbriette proslavila je 29. rođendan u Los Angelesu u bizarnom, potpuno prozirnom čipkastom izdanju ispod kojeg je nosila samo crno donje rublje.
Manekenka Gabbriette privukla je sve poglede kada se pojavila na proslavi svog 29. rođendana u Los Angelesu. Za večernji izlazak odabrala je izdanje koje je bilo gotovo nemoguće ne primijetiti – od glave do pete bila je odjevena u prozirnu crnu čipku.3 vijesti o kojima se priča čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača ponovno pod povećalom Što se sve događalo na hrvatskom otoku pod osramoćenim glumcem? Bizarni prizori i danas izazivaju nevjericu kakvih ljudi ima! Kaos kakav se ne pamti: Zbog suludog poteza jednog muškarca bend je bio prisiljen prekinuti nastup
Gabbriette je stigla u slavni Chateau Marmont u dugoj, potpuno prozirnoj čipkastoj kreaciji koja je malo toga ostavljala mašti. Ispod nje nosila je tek crni čipkasti grudnjak i gaćice, a neobičnu kombinaciju dodatno je začinila crnim pernatim detaljem prebačenim preko ruku.
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Gabbriette - 3 Foto: Profimedia
Uz izazovnu kreaciju kombinirala je crne cipele s visokom platformom, dok je dugu crnu kosu ostavila raspuštenom. Na fotografijama se mogu vidjeti i njezine brojne tetovaže, koje su zbog prozirnog materijala haljine došle do izražaja.
Gabbriette - 4 Foto: Profimedia
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Posebnu pozornost privukao je i nakit oko njezina vrata. Gabbriette je nosila ogrlicu sa slovom "M", posvećenu svom novopečenom suprugu, 37-godišnjem glazbeniku Mattyju Healyju, frontmenu benda The 1975.
Gabbriette - 5 Foto: Profimedia
Manekenka je ovom prilikom slavila 29. rođendan sa zakašnjenjem. Ona i Healy proslavu s prijateljima navodno su odgodili zbog medenog mjeseca, nakon što su nedavno izmijenili bračne zavjete na luksuznom imanju Castillo del Lago u Hollywood Hillsu.
Gabbriette - 1 Foto: Profimedia
Dok je Gabbriette pred fotografima samouvjereno pokazivala svoju bizarnu i odvažnu modnu kombinaciju, Healy joj se nije pridružio pred kamerama. Nakon završetka zabave čekao ju je u automobilu ispred hotela, nakon čega su se zajedno uputili kući.
Gabbriette je i inače poznata po provokativnom, alternativnom stilu, no ovoga puta otišla je korak dalje. Prozirna čipka, vidljivo donje rublje, perje i vrtoglave platforme pobrinuli su se da njezin rođendanski look definitivno ne prođe nezapaženo.
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