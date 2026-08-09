O dolasku Jelene Karleuše u Vodice oglasio se i tamošnji župnik, spomenuo je Olivera i Thompsona

Vodički župnik Franjo Glasnović osvrnuo se na najavljeni koncert Jelene Karleuše u Haciendi, poručivši da svatko ima pravo na svoj glazbeni izbor, ali i da sloboda govora ne znači da javno izrečene riječi prolaze bez posljedica.

Najavljeni koncert Jelene Karleuše u vodičkom klubu Hacienda nastavlja izazivati reakcije u javnosti, a sada se o cijeloj priči oglasio i don Franjo Glasnović, župnik Vodica. U podužoj objavi nije se zadržao samo na pitanju treba li srpska pjevačica nastupiti u Vodicama, već je cijelu raspravu iskoristio kako bi progovorio o slobodi, odgovornosti, karakteru i vrijednostima koje se, smatra, ne bi smjele prodavati.

Glasnović je na početku naglasio kako ljudi imaju pravo na različite glazbene ukuse. Kao primjere naveo je Olivera Dragojevića, Marka Perkovića Thompsona i Karleušu, poručivši da će svatko slušati ono što želi.

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Jelena Karleuša - 4 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Jelena Karleuša - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Sloboda nije u tome da svi volimo isto. Sloboda je u tome da možemo različito birati", napisao je, ali odmah dodao kako tržišna logika ne bi smjela vrijediti za sve: "Moral nema cijenu. Poštenje nema cijenu. Ugled nema cijenu. Čast nema cijenu. Zahvalnost nema cijenu. A ponajmanje bi cijenu smio imati karakter."

Kao primjer čovjeka koji je ostao vjeran svojoj odluci izdvojio je Olivera Dragojevića i njegov stav da nakon rata neće nastupati u Srbiji. Glasnović pritom naglašava da se ljudi ne moraju slagati s Oliverovom odlukom, ali smatra važnim to što je bio spreman odreći se potencijalnih nastupa i honorara kako je ne bi pogazio.

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"Stav imamo svi. Integritet imamo tek kada smo spremni nešto platiti da bismo ga sačuvali", poručio je.

Jelena Karleuša - 2 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Franjo Glasnović - 3 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dotaknuo se i nedavnog Thompsonova koncerta u Šibeniku, istaknuvši kako glazba ne bi trebala postati kriterij prema kojem se procjenjuje nečija nacionalna pripadnost ili ljudska vrijednost.

"Čovjek nije bolji zato što sluša jednu pjesmu, niti je lošiji zato što sluša drugu", napisao je, dodajući da sloboda podrazumijeva i prihvaćanje prava drugih na mišljenje koje nam se ne sviđa.

Franjo Glasnović - 2 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Franjo Glasnović - 1 Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kada je riječ o Karleušinu dolasku u Vodice, Glasnović smatra da rasprava više nije samo pitanje glazbenog ukusa, nego i njezinih ranijih javnih izjava o Hrvatskoj. U svojoj objavi podsjetio je na niz njezinih ranijih istupa te naglasio da njezino pravo na nastup ne znači da hrvatska javnost mora zanemariti ono što je govorila.

"Ako su ispunjeni zakonski uvjeti, koncert je koncert", napisao je, dodajući da ljudi jednako tako imaju pravo doći, ne doći, bojkotirati koncert ili izraziti negodovanje. "Sloboda ne znači da su naše riječi bez posljedica."

Vodički župnik pritom je posebno naglasio da protivljenje nečijim stavovima ne bi trebalo prerasti u netrpeljivost prema ljudima druge nacionalnosti.

Jelena Karleuša - 3 Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Jelena Karleuša - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Jelena Karleuša Foto: Jelena Karleuša/Instagram

"Ne da mrze nekoga zato što je drugačiji. Ne da odbacuju čovjeka zato što dolazi iz druge zemlje. Ne da svaku glazbu pretvaraju u politički sukob", poručio je, ističući kako je moguće poštovati drugoga, a istodobno se ne slagati s njegovim tvrdnjama.

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Velik dio objave posvetio je mladima, za koje smatra da ih treba učiti zahvalnosti prema prethodnim generacijama, braniteljima, poginulima i svima koji su sudjelovali u stvaranju Hrvatske. Pritom je ponovno naglasio da svrha pamćenja ne bi trebala biti stvaranje mržnje: "Pamćenje ne služi tome da bismo mrzili. Pamćenje služi tome da bismo znali cijeniti."

Jelena Karleuša - 11 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Jelena Karleuša Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Na kraju se vratio pitanju karaktera i granica koje bi, prema njegovu mišljenju, svatko trebao imati bez obzira na novac, popularnost ili korist.

"Možemo prodati svoj rad. Možemo naplatiti svoj talent. Ali kada jednom prodamo vlastitu riječ, teško ju je ponovno kupiti", napisao je Glasnović, zaključivši svoju poruku riječima: "Sve nije na prodaju."

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