Pulska Arena sinoć je bila Severinina! Pogledajte prizore sa spektakla koji je rasprodan mjesec dana ranije

Severina je pred rasprodanom pulskom Arenom održala spektakularan koncert uz gotovo 70 glazbenika, impresivnu produkciju i emotivne izvedbe u sklopu turneje 'Ja samo pjevam'.

Pulska Arena sinoć nije bila samo koncertna pozornica, nego mjesto na kojem su se emocija, glazba i impresivna produkcija spojili, po mnogočemu, u jedinstvenu večer.

Severina je pred rasprodanim antičkim amfiteatrom još jednom potvrdila zašto turneja 'Ja samo pjevam' iz koncerta u koncert okuplja desetke tisuća ljudi, a činjenica da su ulaznice za pulski spektakl rasprodane čak mjesec dana unaprijed najbolje govori koliko se ovaj nastup iščekivao.

Galerija 23 23 23 23 23

Severina - 1 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina - 13 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina - 19 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Monumentalni ambijent jednog od najljepših europskih amfiteatara pružio je idealnu kulisu koncertu u kojem je u središtu ponovno bila glazba, koja je od prvih do posljednjih taktova povezivala pozornicu i gledalište.

Severina - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Pogledaji ovo Celebrity Zaista bizarna kreacija! Od glave do pete bila je u prozirnoj čipki, baš ništa nije pokušala sakriti

Poseban dojam ostavila je i Severinina impresivna glazbena postava. Uz orkestar koji prati cijelu turneju, uključujući i gudače i trubače, u pojedinim trenucima na pozornici se nalazilo gotovo 70 glazbenika, među kojima i 36 članova zborova 'Val' i 'Josip Kaplan, koji su se Severini pridružili u izvedbi nekoliko pjesama, stvarajući zvuk koji je monumentalnom prostoru dao gotovo filmsku širinu.

Severina - 5 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina - 23 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina - 26 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Iako koncept turneje ostaje vjeran ideji da su glas, interpretacija i emocija u prvom planu, produkcija je i ovoga puta bila izvedena do najsitnijeg detalja. Pažljivo osmišljeni svjetlosni dizajn, dojmljive videoprojekcije i vizualni elementi pratili su svaku pjesmu, stvarajući atmosferu koja je antički prostor pretvorila u suvremenu koncertnu scenografiju, bez narušavanja njegove jedinstvene ljepote.

Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Severina - 18 Foto: Matea Smolčić Senčar i Igor Cecelja/PR

Nakon dvije rasprodane Arene Zagreb, splitskih Gripa i niza koncerata diljem zemlje i regije, pulski je nastup još jednom potvrdio da turneja 'Ja samo pjevam' nije tek niz uspješnih koncerata, nego zaokružena koncertna priča koja iz grada u grad pronalazi novi identitet.

Kako se pripremala, pogledajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Karijera kontroverznog Francuza možda nikada ne bi izgledala ovako bez jedne hrabre odluke njegove majke

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Sićušni bikini s trešnjicama jedva je obuzdao njezine adute: Ovako bujna Slavonka uživa na Jadranu

Pogledaji ovo Celebrity Kakva noć u Imotskom! Više od 25 tisuća ljudi pratilo Thompsona, neki su koncert gledali i sa stijena

Pogledaji ovo Celebrity Znate ju jer nema dlake na jeziku, a za naš portal otkriva: ''Ljudi se često iznenade kad me upoznaju...''