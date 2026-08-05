General pobjednik: Gdje i što 31 godinu nakon Oluje radi general Ante Gotovina?

Na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja emisiju započinjemo pričom o generalu Anti Gotovini. Postrojbe pod njegovim zapovjedništvom, na današnji dan 5. kolovoza 1995., ušle su u Knin. Što Gotovina radi danas, ali i kako su izgledali dani nakon puštanja iz Haaga na slobodu, donosi naša Julija Bačić Barać.

General Ante Gotovina jedno je od najvažnijih imena moderne hrvatske povijesti. Njegov povratak u Hrvatsku nakon oslobađajuće presude Haškog suda 2012. godine ostao je jedan od najemotivnijih trenutaka koje je zemlja doživjela od završetka Domovinskog rata.

"Nalaže se da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu", riječi su koje su tog studenog odjeknule Hrvatskom, nakon čega su uslijedile scene slavlja diljem zemlje.

Nekada su plakati s natpisom "Heroj, a ne zločinac" bili čest prizor, osobito u Dalmaciji. Danas za većinu Hrvata takve poruke više nisu potrebne. Otkako je oslobođen svih optužbi, Gotovina vodi mirniji život daleko od političkih prepucavanja i javne pozornosti.

General danas živi u rodnim Pakoštanima, mjestu koje ga i dalje s ponosom dočekuje natpisom "Dobrodošli u mjesto generala Gotovine".

General Ante Gotovina - 1 Foto: In Magazin

Za sebe često kaže da je prije svega čovjek mora.

"Ja sam čovjek mora. Moji su bili ribari i težaci. Kao što vidite, s majčine strane bili su težaci, a s očeve ribari. Ja sam čovjek mora", rekao je jednom prilikom.

Nakon završetka sudskog procesa posvetio se poduzetništvu te danas uspješno posluje u ribarskoj industriji.

"Bavim se ribarstvom i sretan sam što s ljudima s kojima radim na svoj način doprinosimo razvoju ribarske industrije", istaknuo je.

Osim mora, veliku ljubav gaji prema umjetnosti. Tijekom boravka u Haagu slikao je kako bi lakše podnio zatvorske dane, a ljubav prema slikarstvu zadržao je i nakon povratka kući.

General Ante Gotovina - 5 Foto: In Magazin

Nikada nije skrivao ni koliko mu znači vjera. Godine 2023. rodnoj župnoj crkvi u Pakoštanima donirao je vitraje u ime bratovštine svetog Ante, čiji je član njegova obitelj već generacijama.

"Moj pradjed i moj djed bili su članovi bratovštine. Djed nije imao sinove pa sam ja, kao najstariji unuk, nastavio tu tradiciju", objasnio je.

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Gotovina se tijekom života ženio dva puta te ima troje djece. Već 31 godinu u braku je sa suprugom Dunjom, nekadašnjom šeficom kabineta ministra obrane Gojka Šuška, s kojim je bio i kumovski povezan.

General Ante Gotovina - 3 Foto: In Magazin

Njegov život nije bio jednostavan. Majku je izgubio kada je imao samo četiri godine, a već sa 17 napustio je Hrvatsku.

Najprije je radio kao mornar, a potom se pridružio Francuskoj legiji stranaca, gdje je stekao vojno iskustvo koje će kasnije obilježiti njegovu karijeru.

Od 1991. aktivno sudjeluje u Domovinskom ratu, a upravo su postrojbe pod njegovim zapovjedništvom 5. kolovoza 1995. godine oslobodile Knin tijekom Vojno-redarstvene operacije Oluja.

General Ante Gotovina - 4 Foto: In Magazin

I danas često podsjeća koliko je visoka bila cijena hrvatske slobode.

"Ta sloboda i sigurnost koju danas imamo nisu došle besplatno. Za njih su mnogi dali svoje živote, a mnogi nevini stradali", poručuje.

Više od tri desetljeća nakon Oluje smatra kako bi se društvo trebalo okrenuti budućnosti.

"Moramo se koncentrirati na ono što nam je važno u životu – kako napredovati, bilo kroz umjetnost, znanost, gospodarstvo ili bilo koje drugo područje", kaže.

Često citira i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, čije riječi smatra životnim načelom.

"Pobjednik koji ne zna praštati sije klice novih razdora."

General Ante Gotovina - 6 Foto: In Magazin

Iako se godinama nagađalo da bi mogao ući u politiku, Gotovina je uvijek imao jasan odgovor.

"Politika me ne interesira, ali poštujem i cijenim ljude koji se njome bave."

General često naglašava kako najveću odgovornost Hrvatska ima prema obiteljima poginulih branitelja.

"Poginuli branitelji, njihove obitelji i njihova djeca ono su što nosimo na duši. Moramo brinuti o njima jer su životi mladih ljudi ugrađeni u temelje hrvatske državnosti", poručuje.

Ime Ante Gotovine trajno je upisano u hrvatsku povijest. Od ratnog zapovjednika, preko haškog optuženika i oslobođenika, do uspješnog poduzetnika i čovjeka koji danas živi mirnim životom uz more, ostao je jedna od najsnažnijih i najprepoznatljivijih figura Domovinskog rata.

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