Dino Merlin otvorio nam je dušu o teškoj neimaštini na početku karijere: ''Čekali smo da vidimo koliko su nam novca ostavili...''

Proteklog vikenda, Dino Merlin je nakon 11 godina ponovno ispunio Koševo i još jednom potvrdio zašto ga mnogi smatraju najvećom regionalnom glazbenom zvijezdom. Tri rasprodana koncerta, oko 200 tisuća ljudi, jednom riječju, spketakl! No iza velikih pozornica, rekorda i ovacija, krije se i jedna sasvim osobna priča. U ekskluzivnom razgovoru s našim Markom Štefancem otvoreno govori o majci, teškoj neimaštini sa suprugom Amelom na početku karijere, ali i gdje najradije provodi svoje slobodno vrijeme.

Prvi put zapjevao je na Koševu prije 26 godina, a posljednji put ondje je nastupio prije čak jedanaest. Proteklog vikenda Dino Merlin ponovno je ispisao povijest. Apsolutni je rekorder prema posjećenosti koncerata i brzine prodaje ulaznica na najvećim koncertnim lokacijama širom Balkana i Europe. Na upravo završenom trodnevnom koncertnom spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo okupilo se oko 200.000 ljudi.

In Magazin: Dino Merlin - 1 Foto: In Magazin

''Lijep je to osjećaj. Pogotovo u gradu u kojem si rođen. Ja sam rođen 200 metara tu, tu je rodilište i onda sve drugačije imate tu nekako odgovornosti, tinejđerski dani, odrastanje, prve ljubavi i sve ono što svakome čini rodno mjesto. Ali kad sve to saberem i oduzmem, lijepo je te stadione puniti i arene. Ali ovo vam sve kreće kad ispunite srca ljudi, onda je sve laganije''.

Tijekom spektakla na stadionu nizali su se hitovi poput: Da šutiš, Kad si rekla da me voliš i Sve je laž, a jedan od najemotivnijih trenutaka večeri dogodio se kada su stotine dronova osvijetlile sarajevsko nebo te iscrtale lik Halida Bešlića. Bila je to Merlinova dirljiva posveta prijatelju i glazbenom velikanu, koju je zaokružio izvedbom zajedničkog hita Godino vrela.

In Magazin: Dino Merlin - 3 Foto: In Magazin

''On je tako bio jedan jednostavan čovjek. Ja ga nikad nisam čuo da on priča protiv nekog nešto, da ima nekakve loše misli. Ja sam toliki respekt osjećao prema njemu, da sve što sam napisao nije bilo dovoljno dobro za Halida. I onda sam napisao pjesmu Godino vrela i rekao, hajde da probamo da to uradimo. I tako, evo, ispalo. Snimili smo taj duet, ali kako je život okrutan i kako su stvari sve nepredvidive, nikada nismo izveli uživo'', priča nam.

No Halid nije jedini gubitak koji Dino i danas nosi duboko u srcu. Jedna rana koja nikada nije zacijelila je odlazak njegove majke Fatime, kojoj je posvetio jednu od svojih najemotivnijih balada, Nedostaješ. Kaže, upravo od nje naučio je neke od najvažnijih životnih lekcija, koje ga vode i danas.

''Od mame sam naučio da treba biti pravedan i strog, točan i imati snažnu autorefleksiju. Moja mama je uvijek govorila, za sve si odgovoran. Nema krivice sa strane. Ti biraš taj put i budi na tom putu. Prati smjer i ne okreći se puno'', priča Dino.

In Magazin: Dino Merlin - 4 Foto: In Magazin

Iako su ga životne nedaće često stavljale na kušnju, najveću snagu uvijek je pronalazio u supruzi Ameli. Njihova ljubavna priča traje još od njegove 17. godine. Tajno su se vjenčali, a zajedno su prošli i razdoblje teškog siromaštva.

''Na početku je to bilo jako, jako teško. Mi smo ono kada nam dođu gosti u goste, ugostili bi elementarnim stvarima i čekali bi što će ostaviti pod jastuk naše kćerke. I nekako jedva čekali da odu, da vidimo koliko su nam novca ostavili kako bi mi mogli preživjeti sljedeći tjedan ili tako dalje. To je, dakle, bio jedan težak život. Ali ja sam bio osoba koja je uvijek sanjao ovakve snove, a imao sam sreću da mi je Amela bila podrška'', priča nam Dino.

In Magazin: Dino Merlin - 5 Foto: In Magazin

Njihovu ljubav od samih početaka pratile su i pjesme Olivera Dragojevića. A upravo je njegovu kasetu Dino poslao Ameli, dok je bila na školovanju u Njemačkoj.

TON DINO MERLIN: ''Znam da je bila jedna pjesma Budi bolja. Ja sam kupio tu kasetu, spakovao i poslao, i ona je cijelu godinu slušala tu kasetu. I jednom davno ovdje u Zetri bio je koncert za Kemala Montena, i ja sam stao tamo iza scene, neki mrtvi mrak, jer sam bio umoran od svjetala, od televizija, od kamera. I ja sjednem, i jedan čovjek tu sjedi, ja pogledam, kad Oliver. U mraku. I ispričali smo se onako, i tada sam mu rekao to, i bio je onako sretan, a ja sam bio sretan što sam sjedio i upoznao velikog Olivera''.

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Dino svoju obitelj često naziva tvrđavom i mirnom lukom. Sa suprugom Amelom odgojio je kćer Naidu i sina Hamzu, koji su danas dio njegova tima i njegov najveći ponos.

In Magazin: Dino Merlin - 6 Foto: In Magazin

''Ja imam sreće da imam jako vrijednu djecu, pristojnu, skromnu. Ima jedna misao, ne znam gdje sam to čuo, kaže, budi rob dok ne zarobiš. Ja sam, dakle, bio rob. Postoji inače strogog života, ponekad i spartanskog i tako dalje. I oni su gledali to kako mi, moja supruga i ja živimo. I onda su se ugledali na nas i jako sam sretan da rade''.

Iako će za nekoliko tjedana napuniti 64 godine, Dino rođendanima nikada nije pridavao veliku važnost.

''Ja ne slavim rođendane, to mi je nekako, ako dođe, dođe. Ja ne znam, čemu slaviti starimo, a slavimo kao ono u pjesmi. Tako da je, naravno, obilježimo to, uvijek dobijem neki skromni poklon. Ali nisam ja taj tip jednostavno''.

A da su godine za njega tek broj, potvrđuje njegov izgled i energija na kojima bi mu mnogi pozavidjeli. Iako ne prakticira posebne dijete, jedan ritual prije svakog koncerta nikada ne preskače.

In Magazin: Dino Merlin - 2 Foto: In Magazin

''Ujutro popijem kavu, malo kasnije doručkujem. A što se tiče rituala pred koncert, svaki dan pet sati pred koncert treba da pojedem neki biftek dobar. Zato što me to drži u kondiciji''.

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Ova glazbena legenda svoj mir već godinama pronalazi na hrvatskoj obali, koju s razlogom naziva svojim drugim domom.

''Ja imam kuću na Pelješcu, to je moja druga kuća. A imam i moju barku. Trenutno je na Korčuli, bio sam nekih desetak godina u Marini Hramina, pa desetak, dvanaest godina u Frapi. Tako mijenjam svakih deset godina akvatorije i u tome se definitivno najbolje osjećam na moru i u barci''.

In Magazin: Dino Merlin - 8 Foto: In Magazin

Od sarajevskog dječaka koji je nekada sanjao velike snove do umjetnika koji je svojim pjesmama obilježio živote milijuna ljudi. A sudeći prema emocijama koje su obilježile tri večeri na Koševu, u tome je još jednom uspio.

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