Klapa Sveti Juraj HRM proslavila 25 godina pjesme: "Doma je ipak najljepše"

25 godina pjesme, odoraa, putovanja i glasova koji su Hrvatsku predstavljali diljem svijeta. Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice slavljenički koncert nazvala je “Tamo gdje je srcu dom”. Upravo se u toj rečenici najbolje sažima njihov put, od prvog nastupa u Lourdesu do velikih pozornica. O obljetnici, ponosu, ali i damama koje, priznaju, taj mornarički paket itekako vole, Marko Bralić razgovarao je s našim Hrvojem Krolom.

Četvrt stoljeća nakon prvih zajedničkih nota, Klapa sv. Juraj Hrvatske ratne mornarice vratila se domaćoj publici koncertom simboličnog naziva „Tamo gdje je srcu dom“.

Tijekom karijere pjevali su diljem svijeta, no priznaju da povratak pred svoje ljude uvijek nosi posebnu težinu.

"Svi u Dalmaciji znaju da je teško pjevati doma, ali naši ljudi nas jako vole. Kada smo već nastupali po svim meridijanima i paralelama, od Šangaja i Pekinga do Los Angelesa, New Yorka, Londona i brojnih drugih mjesta, red je da dođemo i kući zapjevati jer je doma ipak najljepše. ‘Tamo gdje je srcu dom’ zove se naša nova pjesma, ali i ovaj koncert. Srcem i dušom vratili smo se kući i želimo napraviti pravu feštu", poručio je član Marko Bralić.

Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice - 4 Foto: In Magazin

Velike priče često počnu sasvim jednostavno, iz jedne ideje i nekoliko ljudi koji u nju povjeruju. Tako je započeo i put Klape sv. Juraj HRM-a, bez velikih planova o popularnosti, ali s dovoljno pjesme, vjere i zajedništva da traje već 25 godina.

"Jedan sam od osnivača klape. Sve je započelo 2001. godine na inicijativu pokojnog monsinjora Josipa Šantića, prvog vojnog ordinarija. Želja je bila klapskom pjesmom predstaviti se na međunarodnom susretu vojski svijeta. Ideju sam prenio kolegama, oni su je zdušno prihvatili i otišli smo u Lourdes. Nismo mislili da će to toliko trajati, niti da ćemo postati popularna klapa", prisjetio se Bralić.

Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice - 3 Foto: In Magazin

Njihova misija od samog početka nije bila samo glazbena. Klapskom pjesmom približavali su Hrvatsku vojsku građanima, ali i predstavljali hrvatsku kulturu i identitet diljem svijeta.

"Pjesma ruši barijere, osvaja i pomiče granice. Na taj način približavamo vojsku, čiji smo pripadnici, hrvatskom narodu. Hrvatska vojska postoji za hrvatski narod i njegov je sastavni dio. Mislim da je pjesma najbolja moguća promocija ne samo vojske nego i hrvatskog identiteta, kulture i svega onoga što jesmo."

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Dvadeset pet godina djelovanja donijelo im je impresivan broj nastupa, snimljenih pjesama, albuma i nagrada. Ipak, kažu da ih je cijelo vrijeme najviše vodila želja da opravdaju ukazano povjerenje.

"Nosila nas je želja da se pokažemo, dokažemo i opravdamo povjerenje. Imamo osam diskografskih albuma, više od 12 promotivnih izdanja i više od 150 snimljenih pjesama. Godišnje odradimo između 120 i 130 nastupa, i tako već 25 godina. To je zaista impozantna brojka. Nikada nismo odgodili ni otkazali nastup, što je gotovo nevjerojatno."

Klapa Sveti Juraj HRM Foto: Dnevnik Nove TV

Brojna putovanja, probe i nastupi s vremenom su postali mnogo više od posla. Članovi klape često provode više vremena zajedno nego sa svojim obiteljima, zbog čega posebno zahvaljuju suprugama i bližnjima koji ih godinama prate i podržavaju izvan svjetla reflektora.

"Zajedno smo više nego sa svojom djecom i obiteljima, zato koristim svaku priliku zahvaliti našim obiteljima. Nije lako pratiti nas i podnositi taj ritam. Uvijek moramo biti uredni, odore moraju biti besprijekorne, pa su naše supruge zaista važan kotačić i velika potpora."

Krenuli su u svijet noseći pjesmu, vjeru i hrvatski duh, a Marko priznaje da u njihovu prepoznatljivom spoju postoji i nešto što publika, posebno ženska, vrlo dobro razumije.

Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice - 1 Foto: In Magazin

"Spoj mornaričke odore, mora, pjesme i gitare prirodno je poseban. Dame nas, naravno, vole u odorama. Inspiracija su uvijek ljubav, more i nostalgija, sve ono što pripada našem dalmatinskom okruženju. Inspiracija su nam žene, apsolutno, i zašto ne?"

Od prvog nastupa u Lourdesu do velikih svjetskih pozornica i novih putovanja, Klapa sv. Juraj HRM ostala je pjesma koja približava vojsku ljudima i dom svima koji ga nose u srcu. Dok se u njihovim glasovima i dalje čuju more, vjera, ljubav i nostalgija, njihova skladna glazbena priča ne završava, nego nastavlja svoj put.

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