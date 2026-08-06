Glumac koji je osvojio hrvatsku publiku otvorio dušu o borbi s anksioznošću: "Napadi panike su i dalje tu..."

Ammar Mešić posljednjih je godina prošao kroz brojne životne izazove koji su ga odveli u drugom smjeru. Novi početak pronašao je u Zagrebu, a bio je jedna od zvijezda uspješne serije Nove TV "U dobru i zlu". Danas otvoreno govori o odlukama zbog kojih se nikada nije pokajao, borbi s anksioznošću i novim životnim poglavljima. Priču donosi naš Marko Štefanac.

Glumac Ammar Mešić prije dvije godine preselio se u Hrvatsku, a Zagreb je postao mjesto u kojem je započeo novo životno poglavlje. Dok čeka nove glumačke angažmane, 34-godišnjak će uskoro sjesti za blagajnu jednog hrvatskog supermarketa.

"Vjerujem da će i ovo poglavlje donijeti meni nešto novo. Nijednog trenutka ne kukam, nijednog trenutka ovo ne radim zbog ne znam čega. Prosto moram nešto raditi dok ne bude nekih novih glumačkih prilika."

Kroz šalu kaže kako će zbrajanje i oduzimanje prepustiti blagajni, a posebno su ga razveselile reakcije ljudi nakon što je objavio svoju odluku.

"Oni su očigledno navikli na mene da u momentima kada ne radim svoj posao moram nešto drugo raditi. Baš me razveselilo koliko sam dobio pozitivnih komentara. Čak sam dao sebi za pravo da se opustim i pročitam sve te komentare te barem jednim lajkom dam do znanja da sam ih pročitao."

Ammar Mešić - 1 Foto: In Magazin

Iako danas novi život gradi u Zagrebu, prije tri godine našao se pred jednom od najvećih životnih prekretnica. Zbog svojih političkih stavova ostao je bez angažmana u popularnoj srpskoj seriji.

"Nikad nisam kalkulirao, nikad nisam razmišljao trebam li nešto napisati ili ne. Kada sjednem, obradim neku temu i kažem ono što mislim, a to ode u eter, znači da sam pogodio srž. Ne kajem se ni zbog jedne odluke, ni zbog jednog slova, ni zbog jedne točke. Ponovno bih napravio isto."

Nakon odlaska iz Srbije, umjesto kamera i reflektora, svakodnevicu su nakratko zamijenili građevinski alati.

Ammar Mešić - 5 Foto: In Magazin

"Čistio sam stanove od šute, cigli i pločica, a nekako sam s druge strane čistio sebe, svoj mozak i svoje psihičko stanje. Otišao sam u Beč i to mi je donijelo sigurnost, financijsku i psihičku. Učvrstilo je sve moje stavove i ono za što se borim."

Upravo u tom razdoblju otvoreno je progovorio i o borbi s anksioznošću te napadajima panike, vjerujući da vlastito iskustvo može pomoći i drugima.

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"Meni zaista nikad ništa nije bilo teško priznati. Nemam razloga skrivati bilo što u vezi sa sobom ako to drugima može pomoći. Napadi panike, da kucnem u drvo, prošli su. I dalje su negdje tu, ali nisu više toliko jaki koliko su nekada bili."

Nakon životnih turbulencija stigla je nova glumačka prilika. Uloga u hrvatskoj seriji "U dobru i zlu" vratila ga je onome što najviše voli – glumi.

Ammar Mešić - 3 Foto: In Magazin

"2023. mi je donijela Zagreb, donijela mi novu seriju i odličnu ekipu. Kažem da me Bog ponovno nagradio jer sam drugi put u životu imao vrhunsku ekipu. Nažalost, ta se ekipa na neko vrijeme rastala, ali zaista sam uživao radeći u 'Dobru i zlu'. Mnogo smo uživali, bili sretni, surađivali i družili se privatno i poslovno."

Potom je stigao još jedan profesionalni izazov. Osim kao glumac, Ammar se okušao i kao voditelj srpske verzije showa "Survivor".

"U početku mi je Survivor izazivao veliki nemir jer nikad u životu nisam bio voditelj. Nikad nisam imao bubicu u uhu, pa dok sam se naviknuo na sve to i na termine koji se koriste tijekom snimanja, trebalo mi je vremena."

Ammar Mešić - 4 Foto: In Magazin

Slobodno vrijeme danas najradije provodi u prirodi i uključuje se u ekološke akcije, koje su postale važan dio njegova života.

"Počeo sam se pridruživati ekološkim akcijama, poput 'Očistimo Beograd' i 'Očistimo Zagreb'. Uhvatio sam sebe kako čistim svoju terasu, pa izađem ispred zgrade i pomislim: 'Ajde još malo, još malo…', i na kraju očistim cijelu svoju ulicu."

Na neko će vrijeme filmski set zamijeniti blagajnom supermarketa, no ako je suditi prema njegovu dosadašnjem životnom putu, Ammar Mešić nikada nije bježao od novih izazova niti je odustajao od svojih snova.

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