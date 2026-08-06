Vatreni Petar Sučić postao je otac! Zbog lijepe Matee hitno je napustio pripreme

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić i njegova supruga Matea postali su roditelji sina, zbog čega je mladi nogometaš hitno doputovao iz Australije u Milano.

Naš vatreni Petar Sučić ovih dana dobio je najljepši ljetni poklon. Njegova supruga Matea rodila je njihovo prvo zajedničko dijete - sina - u bolnici u Milanu, zbog čega je 23-godišnji nogometaš hitro napustio pripreme svog kluba Intera i iz daleke Australije doputovao u Italiju.

Kako pišu Sportske novosti, Sučić je zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu dobio dodatne dane za odmor, zbog čega je uglavnom odrađivao trkačke treninge.

Galerija 10 10 10 10 10

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je izgledalo vjenčanje Tije Jurčić: Do oltara ju je dopratio očuh, a slavilo se uz Olivera i Rozgu

Netom uoči prijateljske utakmice talijanskog prvaka s gradskim rivalom Milanom, dobio je informaciju kako je Matea otišla u bolnicu, zbog čega je sjeo na prvi avion za Milano.

Petar Sučić - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Petar Sučić - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/Pixsell

Par, koji se upoznao u Zagrebu kad je on igrao za Dinamo, a ona studirala, vjenčao se u siječnju u vili na jezeru Como. Sučić je trudnoću svoje supruge otkrio tijekom treće utakmice na SP-u, kada je protiv Gane postigao pogodak.

Djevojačkog prezimena Rak, lijepa Šibenčanka nije dio javne scene, no upravo je ona osvojila srce jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Studentica je zdravstva koja privatni život drži podalje od reflektora, a uz Petra je još od vremena prije njegove velike nogometne afirmacije.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma kakva pojava! Seve u korzetu i halterima pokazala zašto joj malo tko može parirati

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Zar stvarno ima 49 godina? Legendarni sportaš u kupaćim hlačicama pokazao tijelo kao od čelika!

Pogledaji ovo Celebrity Što se ovdje događa? Nikad mršavije izdanje zvijezde pokrenulo je lavinu zabrinutih komentara

Pogledaji ovo Celebrity Vau, koje noge! Ružičasti badić istaknuo je najbolje adute Maje Šuput