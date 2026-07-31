Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu

Velika promjena u životu Gorana Višnjića i njegove obitelji razveselila je brojne pratitelje - nakon godina provedenih u inozemstvu vratili su se živjeti u Hrvatsku.

Nakon više od tri desetljeća života izvan Hrvatske, glumac Goran Višnjić i njegova obitelj ponovno su se trajno vratili u domovinu. Radosnu vijest na društvenim je mrežama podijelila njegova supruga Eva Višnjić, otkrivši kako su nakon godina provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu odlučili započeti novo poglavlje upravo u Hrvatskoj.

Eva je objasnila da su u Kaliforniji živjeli čak 25 godina, a potom se zbog obitelji preselili u Cornwall na jugozapadu Engleske, gdje su proveli još šest godina. Iako će, kako kaže, Los Angeles uvijek imati posebno mjesto u njezinu srcu, dolaskom djece promijenili su se i njihovi životni prioriteti.

Otkrila je da su željeli mirniji način života, a važan razlog preseljenja u Ujedinjeno Kraljevstvo bilo je i obrazovanje njihove djece. Djeca, istaknula je, tečno govore hrvatski, no željeli su da bolje savladaju čitanje i pisanje na materinskom jeziku.

Goran Višnjić i supruga Foto: galoicju/Pixsell

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Cornwall opisuje kao prekrasno mjesto, oduševljena prirodom i plažama, no priznaje da se nakon Brexita život ondje znatno zakomplicirao. Posebno su im teško padala putovanja u Hrvatsku, koja su trajala gotovo jednako dugo kao i letovi iz Los Angelesa. Uz to, kaže, ni britanska klima nije bila ono na što su navikli nakon godina provedenih na sunčanijim destinacijama.

Goran Višnjić - 3 Foto: Instagram Screenshot

Najveći izazov, dodala je, bio je pronaći pravi trenutak za ispis djece iz engleskog školskog sustava, zbog čega su u Britaniji ostali dulje nego što su prvotno planirali.

Goran Višnjić Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

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Rješenje su pronašli prošle godine, a danas s ponosom mogu reći da su ponovno kod kuće. Njihov novi dom nalazi se u Istri, koju je Eva opisala kao ''mali raj na zemlji'', poznat po maslinovu ulju, vrhunskim vinima, tartufima, blagoj klimi i brojnim sunčanim danima.

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Na kraju je poručila kako je upravo blizina obitelji i prijatelja ono što njihov povratak čini posebnim te zaključila da je ''dobro vratiti se kući''.

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