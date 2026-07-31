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Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu

Piše K. D., Danas @ 11:07 Celebrity komentari
Goran Višnjić, Eva Višnjić Goran Višnjić, Eva Višnjić Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Velika promjena u životu Gorana Višnjića i njegove obitelji razveselila je brojne pratitelje - nakon godina provedenih u inozemstvu vratili su se živjeti u Hrvatsku.

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Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji
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