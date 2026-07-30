Naša glumica o najtežim trenucima majčinstva: ''Raspadam se, želim odustati od svega pa se skupljam lopatom...''

Marijana Mikulić ponovno je dirnula pratitelje iskrenom objavom na društvenim mrežama, gdje je bez zadrške progovorila o svakodnevnim izazovima života sa sinom Jakovom, kojem je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma.

Glumica Marijana Mikulić na društvenim je mrežama još jednom otvoreno progovorila o izazovima s kojima se svakodnevno suočava kao majka dječaka iz spektra autizma, a njezina iskrena ispovijest izazvala je brojne reakcije pratitelja.

Na Instagramu je odgovarala na pitanja svojih pratitelja, među kojima se našlo i ono kako uspijeva izdržati svakodnevne izazove koje donosi život sa sinom Jakovom, kojem je dijagnosticiran poremećaj iz spektra autizma.

''Kako izdržite svaki dan s autizmom? Ja se raspadnem deset puta dnevno...'' glasilo je pitanje.

Marijana Mikulić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Marijana je odgovorila bez uljepšavanja, priznajući da ni njoj nije lako.

''Tako što plačem, raspadam se, želim odustati od svega pa se skupljam lopatom s dna kaljuže, obrišem šmrklje i ispočetka. Svaki dan iznova odluka da ne odustajem. Onaj tko kaže da se nikad ne raspada – ili ima debelu pomoć i podršku ili laže'', napisala je.

U drugom odgovoru osvrnula se na Jakovljev napredak i objasnila da iza svakog uspjeha stoji puno rada i truda.

Marijana Mikulić - 3 Foto: Instagram

''Jaki stiže ići na hrpu terapija i raditi puno doma. Rezultat je napredak, za koji uvijek naglašavam da je tu 'Best of', za motivaciju drugima, ali i nama samima. Jako je puno toga u čemu kasni za vršnjacima, po nekakvim tabelama, procjenama... ali mi stalno tražimo jake strane i puno radimo na njima, a ono slabo pomalo nek se razvija uz to.''

Posebno je istaknula kako roditelji ne bi trebali uspoređivati svoju djecu s drugima, nego pratiti njihov vlastiti razvoj.

Marijana Mikulić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

''Najvažnije je dijete ne porediti s drugima, nego samo s njim samim: gdje je bio jučer, a gdje je danas. A gdje će tek biti sutra'', poručila je.

Marijana već godinama otvoreno govori o životu svoje obitelji i izazovima s kojima se susreću, želeći pružiti podršku roditeljima koji prolaze kroz slična iskustva. Podsjetimo, sa suprugom Josipom Mikulićem u braku je dvadeset godina, a zajedno imaju tri sina – Ivana, Andriju i Jakova.

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O odgoju sinova progovorila je i u podcastu ''Nema labavo by IN magazin''. Više pogledajte OVDJE.

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