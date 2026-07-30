Eva Longoria pokazala obline za kojima se svi okreću, leopard-bikini bio je pun pogodak

Eva Longoria još je jednom dokazala da je jedna od najzgodnijih holivudskih zvijezda. Paparazzi su je snimili na plaži, gdje je u minijaturnom bikiniju privlačila poglede svojom besprijekornom figurom.

Holivudska glumica Eva Longoria uhvaćena je tijekom opuštenog dana na plaži, a njezino izdanje nije prošlo nezapaženo.

Pedesetjednogodišnja zvijezda serije ''Kućanice'' uživala je u moru odjevena u minijaturni bikini s uzorkom leoparda, koji je dodatno naglasio njezinu vitku liniju i isklesanu figuru. Dok je izlazila iz mora i namještala mokru kosu, Eva je privlačila poglede brojnih kupača, ali i fotografa, koji su zabilježili svaki trenutak njezina ljetnog odmora.

Eva Longoria - 3 Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Glumica je pokazala prirodan izgled bez šminke, a jednostavnim izdanjem još je jednom istaknula da redovito vodi računa o svojoj fizičkoj formi. Poznato je da Longoria često trenira, kombinirajući vježbe snage, pilates i jogu, a veliku pažnju posvećuje i uravnoteženoj prehrani.

Eva Longoria - 2 Foto: Splash News / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Eva posljednjih godina uspješno balansira između glumačke karijere, produkcijskih projekata i obiteljskog života. Sa suprugom Joséom Bastónom ima sina Santiaga, a slobodne trenutke tijekom ljeta često provodi uz more.

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