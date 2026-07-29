Heidi Klum okrenula leđa kameri, u tanga-bikiniju pokazala kako joj godine ne mogu ništa

Heidi Klum uživa u ljetnim danima, a svojim pratiteljima pokazala je izazovno izdanje koje nije prošlo nezapaženo.

Heidi Klum ponovno je zapalila društvene mreže. Slavna njemačka manekenka i televizijska voditeljica objavila je novu fotografiju s odmora na kojoj pozira u minijaturnom crnom bikiniju te još jednom pokazala zašto je i u 54. godini jedna od najatraktivnijih žena modne scene.

Na fotografiji snimljenoj na gliseru Heidi je okrenuta leđima prema kameri, a u prvi plan stavila je svoju vitku figuru i preplanuli ten. Stajling je upotpunila crnom šiltericom, dok joj je raspuštenu kosu raznosio vjetar.

Heidi Klum - 1 Foto: Instagram

Heidi je poznata po tome da sa svojih putovanja i odmora često dijeli odvažne fotografije, a ni ovoga puta nije razočarala obožavatelje. Supermodel već godinama njeguje prepoznatljiv, opušten stil na društvenim mrežama, gdje bez zadrške pokazuje djeliće privatnog života, ali i besprijekornu formu na kojoj joj mnogi zavide.

Heidi Klum - 3 Foto: Instagram

Heidi Klum - 1 Foto: Instagram

Od 2019. godine u braku je s glazbenikom Tomom Kaulitzom, gitaristom benda Tokio Hotel, a par često zajedno putuje i dijeli romantične trenutke s egzotičnih destinacija. Heidi je i dalje jedno od najprepoznatljivijih lica svjetske modne industrije te redovito privlači pozornost svakom novom objavom.

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