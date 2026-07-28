Joško Gvardiol na Instagramu objavio prvu fotografiju s djevojkom

Joško Gvardiol produžio je ugovor s Manchester Cityjem do 2031. godine, a posebnu pažnju privukla je fotografija s potpisivanja na kojoj mu društvo pravi djevojka Lu Mastrović.

Joško Gvardiol produžio je suradnju s Manchester Cityjem i potpisao novi ugovor koji ga za engleskog prvaka veže do ljeta 2031. godine.

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Više o tome čitajte na gol.hr-u (OVDJE).

Hrvatski reprezentativac vijest je podijelio na društvenim mrežama, a posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj mu društvo pravi djevojka Lu Mastrović.

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Joško Gvardiol i Lu Mastrović Foto: Joško Gvardiol/Instagram

Riječ je o prvom zajedničkom kadru koji je Gvardiol objavio na svom Instagramu. Lu je bila uz njega tijekom potpisivanja ugovora, a na jednoj fotografiji stoji iza nogometaša i s rukom na njegovu ramenu dijeli jedan od najvažnijih trenutaka njegove dosadašnje karijere.

Lu Mastrović - 2 Foto: Instagram

O njihovoj vezi počelo se govoriti krajem prošle godine, nakon što su na Badnjak snimljeni u Zagrebu. Od tada su zajedno viđeni na nekoliko javnih događanja, a Lu je bodrila Gvardiola i s tribina tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

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Izabel Kovačić, Lu Mastrović i Isabel Haugseng Johansen - 1 Foto: Instagram

Gvardiol je u Manchester City stigao 2023. godine iz RB Leipziga, a u kratkom je razdoblju postao jedan od ključnih igrača obrane.

Više o Lu pročitajte OVDJE.

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