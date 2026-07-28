Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom

Zdravko Čolić ponovno je izazvao podijeljene reakcije svojim potezom na koncertu, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.

Pjevač Zdravko Čolić i dalje nastupa punim intenzitetom, no njegov potez na nedavnom koncertu u Trebinju izazvao je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama.

Pred oko 15 tisuća okupljenih obožavatelja Čolić je tijekom nastupa u jednom trenutku otvorio bočicu vode, poprskao publiku, a potom je nogom šutnuo prema okupljenima. Dok je dio publike taj trenutak doživio kao dio dobre atmosfere i zabave, drugi su ga oštro kritizirali.

Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Brojni korisnici društvenih mreža smatraju da je takav potez bio nepotreban te upozoravaju kako je bočica mogla nekoga pogoditi i ozlijediti. Mnoge je prizor i zbunio pa su se ispod snimke nizali brojni komentari.

"Što mu je?", "Poludio je pod stare dane", "Što je ovo napravio?", "Što mu se dogodilo?" i "Kao da je Desingerica", samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.

Što vi mislite o potezu Čolića? Šokirao me

Ne vidim ništa loše, ponijela ga je atmosfera Šokirao me

Ne vidim ništa loše, ponijela ga je atmosfera Ukupno glasova:

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Ipak, ovo nije prvi put da je Čolić na koncertu posegnuo za sličnim potezom. Prije dvije godine tijekom nastupa u Crnoj Gori također je vodom poprskao publiku, a reakcije su tada bile vrlo slične – dok su jedni bili oduševljeni spontanom gestom, drugi su smatrali da je pretjerao. Ovoga puta rasprava se dodatno rasplamsala zbog trenutka u kojem je bočicu i šutnuo prema publici.

Zdravko Čolić Foto: Dario Horvat

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