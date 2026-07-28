Zdravko Čolić ponovno je izazvao podijeljene reakcije svojim potezom na koncertu, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama.
Pjevač Zdravko Čolić i dalje nastupa punim intenzitetom, no njegov potez na nedavnom koncertu u Trebinju izazvao je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom promijenio život iz korijena Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?
Pred oko 15 tisuća okupljenih obožavatelja Čolić je tijekom nastupa u jednom trenutku otvorio bočicu vode, poprskao publiku, a potom je nogom šutnuo prema okupljenima. Dok je dio publike taj trenutak doživio kao dio dobre atmosfere i zabave, drugi su ga oštro kritizirali.
Zdravko Čolić u Koprivnici Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Brojni korisnici društvenih mreža smatraju da je takav potez bio nepotreban te upozoravaju kako je bočica mogla nekoga pogoditi i ozlijediti. Mnoge je prizor i zbunio pa su se ispod snimke nizali brojni komentari.
"Što mu je?", "Poludio je pod stare dane", "Što je ovo napravio?", "Što mu se dogodilo?" i "Kao da je Desingerica", samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod objave.
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Ipak, ovo nije prvi put da je Čolić na koncertu posegnuo za sličnim potezom. Prije dvije godine tijekom nastupa u Crnoj Gori također je vodom poprskao publiku, a reakcije su tada bile vrlo slične – dok su jedni bili oduševljeni spontanom gestom, drugi su smatrali da je pretjerao. Ovoga puta rasprava se dodatno rasplamsala zbog trenutka u kojem je bočicu i šutnuo prema publici.
Zdravko Čolić Foto: Dario Horvat
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