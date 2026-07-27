Tko je ljepotica u bikiniju čije su atraktivne fotografije obišle svijet?

Kći teniske legende Borisa Beckera, Anna Ermakova, ovih dana puni naslovnice zahvaljujući paparazzo fotografijama sa Sardinije. Atraktivna 25-godišnjakinja uživala je u luksuznom odmoru, a u minijaturnom bikiniju pokazala je besprijekornu figuru na kojoj marljivo radi.

Njemačka manekenka i pobjednica showa Let's Dance snimljena je na luksuznoj jahti uz obalu Costa Smeralde, jedne od najekskluzivnijih destinacija na Sardiniji. Nakon jutarnjeg kupanja u kristalno čistom moru osvježila se tušem na krmi broda, pritom privukavši poglede u bikiniju leopard uzorka koji je istaknuo njezinu vitku liniju.

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Anna se pojavila bez šminke i s mokrom kosom, a fotografi su zabilježili i poveću modricu na njezinoj nozi, čije podrijetlo nije poznato. Unatoč tome djelovala je opušteno i bezbrižno te je uživala u sunčanom danu na moru.

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Iako danas uspješno gradi vlastitu karijeru, Anna je od rođenja bila pod povećalom javnosti. Njezino ime godinama se povezivalo s jednim od najpoznatijih ljubavnih skandala u svijetu sporta. Naime, rođena je nakon kratke afere teniske zvijezde Borisa Beckera i ruske manekenke Angele Ermakove, koja se dogodila 1999. godine u londonskom restoranu Nobu, dok je Becker još bio u braku s Barbarom Feltus.

Anna Ermakova Foto: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Isprva je Boris osporavao očinstvo, no nakon sudskog postupka i DNK analize priznao je da je Anna njegova kći. Njihov odnos tijekom godina prolazio je kroz uspone i padove, a strani mediji prošle su godine pisali kako su ponovno zahladili odnose nakon što joj navodno nije javno čestitao 25. rođendan.

Anna je posljednjih godina dokazala da je puno više od kćeri slavnog tenisača. Uspješna je manekenka, pojavljuje se u televizijskim projektima, a veliku popularnost stekla je 2023. godine pobjedom u njemačkoj verziji plesnog showa Let's Dance. Diplomirala je povijest umjetnosti na prestižnom londonskom Courtauld Instituteu i često ističe kako želi da je javnost prepoznaje po vlastitim uspjesima.

Anna Ermakova Foto: CIAOPIX / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dok je Anna uživala na Sardiniji, njezin otac Boris Becker boravio je na jezeru Como sa suprugom Lilian de Carvalho Monteiro. Par se vjenčao prošle godine u raskošnoj trodnevnoj ceremoniji u Portofinu, a zajedno imaju osmomjesečnu kćerkicu Zoe.

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Becker iza sebe ima buran privatni život. Bio je dvaput u braku, otac je petero djece, a posljednjih godina suočio se i s financijskim problemima te je zbog kaznenog djela povezanog sa stečajem završio u zatvoru. U više je navrata istaknuo da mu je upravo Lilian bila najveća podrška tijekom najtežeg razdoblja života.

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