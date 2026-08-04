Boris Novković suočio se s neugodnim iskustvom na odmoru: ''Kao da ti netko kopa po intimi''

Boris Novković javio se s odmora i otkrio da je doživio neugodno iskustvo. Pjevač je ispričao da je njegov profil na Instagramu bio meta hakerskog napada te priznao da ga je cijela situacija prilično uznemirila.

Boris Novković na društvenim je mrežama podijelio što mu se dogodilo posljednjih dana. Ispričao je da je najprije primijetio kako je elektronika u njegovu automobilu počela pokazivati neobične greške, a pravo iznenađenje dočekalo ga je sljedećeg jutra.

Naime, nakon buđenja pronašao je obavijest administratora Instagrama da je netko pokušao provaliti u njegov korisnički račun. Priznao je da mu je cijela situacija djelovala kao scena iz znanstvenofantastičnog filma, no brzo je shvatio da je riječ o stvarnosti s kojom se danas susreću brojni korisnici društvenih mreža.

Pjevač nije skrivao koliko ga je taj događaj pogodio.

''Nažalost, to je surova realnost koju sam doživio prvi put i nimalo nije ugodno – kao da ti netko kopa po utrobi i intimi. Onima koji su to uradili neka ide na njihovu savjest i sramotu. Mi idemo dalje uz moje najveće i jedino polje interesa – glazbu i životnu pozitivu!'' poručio je Boris.

Boris Novković - 5 Foto: Andrej Denisov i Raul Brzić

Dodao je i kako mu nedostaje vrijeme kada je s publikom komunicirao pismima jer smatra da je tada sve bilo jednostavnije i mirnije.

Boris Novković - 2 Foto: Andrej Denisov i Raul Brzić

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