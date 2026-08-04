Nives Celzijus raznježila pratitelje objavom s majkom, zajedno su uživale u ljetnom danu

Nives Celzijus ljetne dane provodi uz more, a ovoga puta pažnju nije privukla samo morskim prizorima, već i rijetkim obiteljskim kadrovima u kojima je pokazala svoju majku Miru Zeljković.
Nives Celzijus vruće ljetne dane provodi na moru, a svojim pratiteljima podijelila je nekoliko kratkih snimki s vožnje brodom.3 vijesti o kojima se priča otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada'' otac pjevača Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
Među njima se našao i kadar koji je posebno privukao pozornost jer je uz nju bila njezina majka Mira Zeljković.
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Nives Celzijus i Mira Zeljković - 6 Foto: Instagram Screenshot
Nives Celzijus i Mira Zeljković - 5 Foto: Instagram Screenshot
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Majka i kći pozirale su zagrljene, nasmijane i vidno raspoložene dok je brod plovio morem. Obje su nosile sunčane naočale i uživale u ljetnoj atmosferi, a Nives je uz objavu kratko napisala "Mamili" te označila majčin profil.
Majci i kćeri Zeljković na brodu se pridružila i Nivesina prijateljica Mea s kćeri.
Nives Celzijus i Mira Zeljković - 3 Foto: Instagram Screenshot
Nives Celzijus i Mira Zeljković - 1 Foto: Instagram Screenshot
Iako je Nives vrlo aktivna na društvenim mrežama i često dijeli fotografije te videozapise iz privatnog života, svoju majku ipak ne pokazuje često. Upravo zato ovakve objave uvijek izazovu zanimanje njezinih pratitelja, koji vole vidjeti i njezinu opušteniju, obiteljsku stranu.
Nives Celzijus i Mira Zeljković - 4 Foto: Instagram Screenshot
Nives je i ranije znala istaknuti koliko joj obitelj znači, a s majkom Mirom njeguje blizak odnos. Njihovo zajedničko druženje na moru pokazalo je da ljetne dane koristi za odmor i vrijeme provedeno s najbližima, daleko od poslovnih obveza i svakodnevnog užurbanog ritma.
Veliki intervju s Nives pročitajte OVDJE.
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