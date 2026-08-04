Naša bivša manekenka uskoro postaje majka, nakon tragedije izborila se za novi početak

Bivša manekenka Kim Kosanović Soldo, koja je prije devet godina preživjela moždani udar i dugotrajan oporavak, krajem kolovoza postat će majka dječaka kojem su ona i suprug Bruno odabrali ime Kai.

Bivša manekenka Kim Kosanović Soldo ovih dana ima razloga za slavlje. Lijepa 32-godišnjakinja, koja je sa samo 22 godine doživjela moždani udar, zbog čega je pala u komu i morala je ponovno učiti hodati i govoriti, čeka prvo dijete sa suprugom Brunom.

Paru će krajem kolovoza stići dječak kojem su već odabrali i ime Kai. Prema pisanju Glorije, ono znači "čista duša" u skandinavskim zemljama, ali i pobjednik u kineskoj kulturi, a Kosanović Soldo će se na dogovoreni carski rez, koji je obavezan zbog njezina zdravstvenog stanja nakon pretrpljenog moždanog udara 2017., uputit će se 31. kolovoza.

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"S jedne strane mi je to super - nema nikakvog iščekivanja ni nepoznanica, točno znam što će se i kada dogoditi", ispričala je Kim koja je u međuvremenu postala psihologinja.

Otkrla je kako je trudnoća prošla bez većih poteškoća, osim što je u jednom trenutku dobila alergiju na pelud.

Kim je bila jedna od najljepših hrvatskih manekenki, no jedan dan u njenom životu uništio je sve.

Kim Kosanović Soldo - 1 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kim Kosanović Soldo - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kim Kosanović - 2 Foto: Facebook

Naime, potkraj srpnja 2017. godine mlada je manekenka iznenada pala u komu te u takvom stanju bila dva tjedna, i to zbog moždanog udara.

"Mene je odjednom samo prostrijelila najgora moguća bol na lijevoj strani glave i ja sam se stresla i ustala kao robot i tu me prijatelj pitao Kim gdje ideš i ja tu shvatim da uopće ne mogu govoriti. I ja njemu mogu reći da idem do WC-a, ali mu pokazujem prstom u smjeru WC-a i tu počnem hodati i padam, napravim par koraka i padnem, mislim si Kim pa što ti je", prepričala je 2019. godine za IN magazin.

Srećom prijatelji su je odmah odvezli u bolnicu.

Kim Kosanović - 1 Foto: Facebook

Manekenka Kim Kosanović ispričala o svojoj bolesti (Foto: Dnevnik.hr) - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kim Kosanović (Foto: Facebook) Foto: Facebook

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"Kad su došli u bolnicu doktori su rekli da su došli 5 minuta kasnije, da bih bila mrtva. Imala sam sreću da se u Podgorici tada našao stručnjak iz Beograda jer nitko nije znao što je meni zapravo i on je postavio dijagnozu. On je prepoznao da je to ta arterovenozna malformacija što je zapravo anomalija krvnih žila. Rekao je napravite joj drenažu i zapravo mi spasio život", objasnila je.

Kim Kosanović - 2 Foto: Marko Todorov / CROPIX

Kim Kosanović (Foto: Facebook) Foto: Facebook

"Prva prognoza je bila da neću preživjeti tu prvu noć, a onda kad sam preživjela to prvo vrijeme rekli su da će ostati trajni deficiti i posljedice, da će mi ostati oduzeta cijela ta strana tijela koja je bila tad privremeno oduzeta", otkrila je strašne prognoze, zbog kojih su pred njom bile tri zahtjevne operacije i naporan rad - morala je iznova naučiti hodati, govoriti i gutati.

Ipak, zbog moždanog udara ostala joj je epilepsija kao posljedica, a kao veliku pomoć istaknula je stariju sestru i roditelje, pogotovo majku za koju je ranije rekla da joj je bila velika potpora u oporavku od moždanog.

Kim Kosanović Soldo Foto: ULTRA/Maja Prgomet/PIXSELL/PIXSE/Pixsell

"Prije smo se mama i ja loše slagale, stalno smo se svađale, ja sam bila nesretna zbog toga, mama je bila nesretna zbog toga ali se tu nije ništa mijenjalo, a onda nakon svega kako je mama bila cijelo vrijeme uz mene... Mama je pomagala, micala mi je ruke i noge kad su rekli da ću ostati nepokretna, ona je pričala sa mnom, radila matematiku ništa nije slušala doktore kad su joj rekli ostat će vam ovakva jer ja sam kad sam se tek probudila iz kome mislila da imam 13 godina i ona je sa mnom radila pričala i ja sad imam osjećaj da njoj nikad ne mogu to vratiti, sve to što je ona svu tu ljubav i požrtvovnost koju je pokazala prema meni, ja to njoj cijeli život neću moći vratiti", kazala je Kim.

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