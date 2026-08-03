Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko

Iva Čagalj podijelila je fotografiju djeda Ivana, Jolina oca, a pažnju je privukla njegova personalizirana kapa.
Najstarija kći Joška Čagalja Jole, Iva, na društvenim je mrežama podijelila fotografiju djeda Ivana, a mnogima je za oko zapela njegova posebna kapa.3 vijesti o kojima se priča zgodna žena Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu ''ne daješ joj slobodu da se izrazi'' Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema danas je neprepoznatljiv S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora
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Na njoj je ispisana poruka "Moji omiljeni ljudi zovu me dida", dok su ispod izvezena imena njegovih unuka – Ive, Eme, Tije i Ivana, djece koju Jole ima sa suprugom Anom.
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Iva Čagalj na Instagramu Foto: Iva Čagalj/Instagram
Podsjetimo, Jole i Ana u braku su od 2006. godine te imaju kćeri, Ivu, Emu i Tiju te sina Ivana Luku.
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Iva Čagalj - 2 Foto: Instagram
Iva Čagalj - 4 Foto: Instagram
Pjevač često ističe da mu je obitelj najveća životna vrijednost, a supruga i djeca redovito su mu podrška i na javnim događanjima.
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