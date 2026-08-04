Tisuće obožavatelja već ispred stadiona: Pogledajte kako je izgledalo okupljanje uoči Thompsonova koncerta!

Fanovi Marka Perkovića Thompsona počeli su se u velikom broju okupljati pred stadionom Šubićevac uoči nastupa u Šibeniku.

Marko Perković Thompson u utorak će održati veliki koncert na stadionu Šubićevcu u Šibeniku, gdje se očekuje oko 30.000 posjetitelja. Veliki glazbeni događaj održava se svega dan uoči obilježavanja 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije Oluja.

Prilazne ulice oko stadiona Šubićevac tijekom poslijepodneva ispunili su posjetitelji koji su na koncert stigli iz različitih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva. Mnogi su već na putu prema stadionu nosili hrvatske zastave, šalove i majice s Thompsonovim motivima, dok su pojedini zastavama bili ogrnuti preko ramena.

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Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 11 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX

Na fotografijama se vidi kako su se ispred ulaza stvarale prve kolone, a brojni fanovi u dobrom su raspoloženju čekali otvaranje stadiona. Neki su posljednje trenutke prije ulaska iskoristili za fotografiranje, odmor u hladu ili kupnju službenih suvenira koji su se prodavali u blizini koncertnog prostora.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 12 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

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Uz velik broj posjetitelja, na terenu su bili raspoređeni zaštitari, redari, medicinske ekipe i ostale službe koje brinu o sigurnosti i organizaciji događaja. Oko stadiona postavljeni su kontrolni punktovi i jasno označeni ulazi kako bi se dolazak nekoliko desetaka tisuća posjetitelja odvijao što jednostavnije. Za večerašnji koncert prodano je oko 27 tisuća ulaznica.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 5 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Šibeniku se tijekom dana očekivao pojačan promet i velike gužve.

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 6 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Organizatori i policija ranije su pozvali posjetitelje da na lokaciju dođu ranije te prate upute redara i službi na terenu.

Kojom pjesmom će otvoriti, pogledajte OVDJE.

U subotu 8. kolovoza će održati i koncert u Imotskom, a kako tamo teku pripreme, pogledajte OVDJE.

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