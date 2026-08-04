Tisuće obožavatelja već ispred stadiona: Pogledajte kako je izgledalo okupljanje uoči Thompsonova koncerta!

Fanovi Marka Perkovića Thompsona počeli su se u velikom broju okupljati pred stadionom Šubićevac uoči nastupa u Šibeniku.
Marko Perković Thompson u utorak će održati veliki koncert na stadionu Šubićevcu u Šibeniku, gdje se očekuje oko 30.000 posjetitelja. Veliki glazbeni događaj održava se svega dan uoči obilježavanja 31. godišnjice Vojno-redarstvene operacije Oluja.3 vijesti o kojima se priča otpisali su ih, a danas... Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti! "moj užitak!" Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada'' otac pjevača Najstarija Jolina kći pokazala djeda, detalj na kapi koju nosi svima je zapeo za oko
Prilazne ulice oko stadiona Šubićevac tijekom poslijepodneva ispunili su posjetitelji koji su na koncert stigli iz različitih dijelova Hrvatske, ali i inozemstva. Mnogi su već na putu prema stadionu nosili hrvatske zastave, šalove i majice s Thompsonovim motivima, dok su pojedini zastavama bili ogrnuti preko ramena.
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Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 11 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX
Na fotografijama se vidi kako su se ispred ulaza stvarale prve kolone, a brojni fanovi u dobrom su raspoloženju čekali otvaranje stadiona. Neki su posljednje trenutke prije ulaska iskoristili za fotografiranje, odmor u hladu ili kupnju službenih suvenira koji su se prodavali u blizini koncertnog prostora.
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 12 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
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Uz velik broj posjetitelja, na terenu su bili raspoređeni zaštitari, redari, medicinske ekipe i ostale službe koje brinu o sigurnosti i organizaciji događaja. Oko stadiona postavljeni su kontrolni punktovi i jasno označeni ulazi kako bi se dolazak nekoliko desetaka tisuća posjetitelja odvijao što jednostavnije. Za večerašnji koncert prodano je oko 27 tisuća ulaznica.
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 5 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Šibeniku se tijekom dana očekivao pojačan promet i velike gužve.
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 6 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Organizatori i policija ranije su pozvali posjetitelje da na lokaciju dođu ranije te prate upute redara i službi na terenu.
Kojom pjesmom će otvoriti, pogledajte OVDJE.
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