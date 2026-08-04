Životne lekcije Nede Ukraden: ''U situaciji kad sam ostala sama s djetetom...''

Već više od pola stoljeća svojim hitovima osmijehom i nepresušnom energijom osvaja glazbenu scenu. U svojim pjesmama znala je ukrasti poljubac, srce ili nečiji pogled, a u stvarnosti je zaštitini znak dobre zabave. Glazbena diva Neda Ukraden s našom je Patricijom Novaković razgovarala o karijeri, životnim izazovima i svijetu u kojem se danas do slave dolazi klikovima i lajkovima.

Iza nje su desetljeća hitova, rasprodanih koncerata i karijera koja je obilježila glazbenu scenu regije.

No, izvan reflektora Neda Ukraden često ističe da su joj najveća životna radost kći i unuci. Upravo zato ova diva svoj uspjeh ne mjeri samo glazbenim priznanjima nego svojom ulogom majke i bake.

''U situaciji kad sam ostala sama s djetetom i zbog svih raznih okolnosti promijenila sredinu i škole itd., mislim da sam uspjela kao majka djetetu pružiti i ljubav i toplinu, pomoći da se obrazuje i da se uda, da bude dobra majka, dobra supruga. Tri divna unuka kojima se ponosim meni su jednako vrijedni ili vrijedniji od mojih pjevačkih, estradnih i diskografskih uspjeha''.

In Magazin: Neda Ukraden - 6 Foto: In Magazin

S redateljem Milanom Bilbijom provela je gotovo 10 godina u vezi, no njihov brak potrajao je tek tri godine. Danas Neda otvoreno priznaje da to nije bila njezina najsretnija životna odluka, ali ju veseli što je iz tog braka proizašla njezina najveća ljubav, kći Jelena.

In Magazin: Neda Ukraden - 4 Foto: In Magazin

''Ne možete sve dobiti, ne možete sve postići, nešto svakako traži žrtvu. Da sam imala osobu uza sebe koja me mogla razumjeti i dati mi vjetar u leđa, to bi meni sigurno mnogo olakšalo život, ali ono što vas ne ubije učini vas jačom''.

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Glazbena scena danas izgleda potpuno drugačije nego kad je Neda napravila prve korake. Nekad su se karijere gradile polako, a danas se popularnost često mjeri samo brojem pratitelja i viralnih objava.

In Magazin: Neda Ukraden - 3 Foto: In Magazin

''Ja sam iz onog vremena kad se karijera malo drugačije pravila, kad si morao znati pjevati, kad si morao imati dobre pjesme, dobre tekstove, sjajne pjesnike, suradnike. Sad se može karijera napraviti i drugačije, svako vrijeme nosi svoje breme. Sve ima svoju cijenu, a tko je spreman platiti skandalima, štosovima i nekim šokovima, pa vjerojatno je to lakši put''.

Karijera koja traje više od 50 godina donijela joj je brojne nagrade, priznanja i status jedne od najdugovječnijih regionalnih glazbenih zvijezda.

In Magazin: Neda Ukraden - 2 Foto: In Magazin

''Ja nikad nisam ni u snu mislila da ću biti pjevač, pogotovo ne samo pjevač i pogotovo ne tako dugo, ali eto, vidite, život i sudbina pišu stranice na neki način koji mi ne očekujemo, ali time je sve ljepše i uzbudljivije''.

"Zora" i "Da se nađemo na pola puta" samo su neki od najvećih hitova koji su obilježili karijeru Nede Ukraden. To su pjesme koje su nadživjele vrijeme i danas jednako snažno odjekuju među svim generacijama.

In Magazin: Neda Ukraden - 1 Foto: In Magazin

''Mene su dvije, tri pjesme prijatno iznenadile, što su bili hitovi za koje ja nisam mislila. Naprimjer, "Ne zovi me u ponoć", "Viljamovka"... Ja nisam mislila da će to biti hit, a skoro da sam je vratila autoru. A onda nekad vjerujete u neku, a ništa. Ali sve u svemu, dobra pjesma nađe put''.

Godine su za Nedu Ukraden očito tek broj. Iako je navršila 75. i izgleda bolje nego ikad, publika se nada da će još dugo ostati na pozornici i raditi ono što najviše voli.

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