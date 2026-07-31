Mladen Grdović otkriva kako je proveo rođendan te što mu je najmilije ljeti

Postoje neki ljudi uz koje je svaki put zagarantiran provod. Jedan od njih je svakako i Mladen Grdović koji je prije nekoliko dana proslavio 68. rođendan. Kakve je sve lekcije naučio, s čime se počastio i kako provodi ljeto - otkriva naša Tara Šitum za IN magazin.

Gdje god dođe, osjeća se kao kod kuće. Tako je bilo i u Čakovcu, gdje je Mladen Grdović na ovogodišnjem Porcijunkulovu još jednom rasplesao publiku. Samo nekoliko dana prije toga proslavio je i 68. rođendan, ovoga puta u društvu najbližih prijatelja.

''Većinom u svom životu uvijek sam nastupao, bio negdje za svoj rođendan, ovo je prva godina da sam bio doma. Bio sam sa svojim društvom, u svojoj konobi uz more. I to sam imao samo dan i po slobodno i onda opet na turneju'', govori nam Mladen te dodaje:

''Nema lekcije – učiš dok si živ. Ne bi ništa mijenjao – jedino da nisam pjevač, bio bi sportaš'', kaže nam.

In Magazin: Mladen Grdović - 9 Foto: In Magazin

Za rođendan se počastio i novim automobilom. Ljubav prema autima je nasljedna, pa mu je to uz glazbu i sport jedna od najvećih strasti.

''Moj otac je bio automehaničar, brat isto. Veliki sam zaljubljenik u aute, pa sam sam sebe počastio''.

Kad uhvati slobodan trenutak, vraća se u Ražanac. Kuća, masline i pogled na more njegova su oaza mira. Upravo to mjesto, kaže, iznjedrilo je brojne sportaše, glazbenike i umjetnike, a svojim se korijenima posebno ponosi.

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''Moja mater je iz Ražanaca, pored mene je Velebit, iza su Kornati. Sve je blizu Zadra na 7 kilometara blizu, lijepo je to malo mjesto uz more''. Svi su jako nadareni sportski koji su od tamo, pjevački, mislim tamo nema koja kuća ne pjeva. Tako da sam ti ja evo Ražanačko, otočki, Arbanas i Zadranin, ono što bi rekli pravi Zadranin Arbanas''.

Ljubav prema sportu odvela ga je ovoga ljeta i preko Atlantika. U Torontu je, uoči utakmice hrvatske reprezentacije protiv Paname, pjesmom zagrijao navijačku atmosferu, a njegove su se pjesme nastavile pjevati i na tribinama.

''Nije prvi put da pratim naše Vatrene, ja sam u Kanadi domaći. Mislim da je to bila Kanada, Toronto, žao mi je što nisam mogao ostati dalje, možda je i bolje jer ono što nam se desilo nema nigdje na svitu. A ja sam toliko puta bio u Americi i Kanadi da je to kao da idemo od Zadra do Zagreba''.

In Magazin: Mladen Grdović - 6 Foto: In Magazin

Ove godine obilježava i velikih 45 godina karijere. Pjevati je počeo još kao četverogodišnjak, a prvu gitaru dobio je za šesti rođendan. Od tada je glazba njegov život, iako priznaje da ju u slobodno vrijeme gotovo uopće ne sluša.

''Najviše su zaslužni moji doma, mama i tata – oni su prepoznali taj talent i već su s 4 godine znali da sam za pjevača, i znali su da sam za to. Ja sam htio sport. Znam da sam napisao negdje oko 500 pjesama, albuma ne znam koliko imam, kazeta ne znam koliko imam'', kaže te dodaje:

''To je meni sada u krvi, ali ono kada mi je slobodno u sadašnjim godinama, ne gledam niti slušam muziku ni ništa. Samo pratim sport''.

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Kako bi zadržao kondiciju za brojne nastupe, redovito trči i hoda, a kraj ljeta tradicionalno rezervira i za kupanje u moru.

''Jogiram dosta, sad u zadnje vrijeme, dosta hodam, sad ću poslije Velike Gospe ja se nadam i zaplivati, što bi mi rekli za bablje ljeto. To je nama Dalmatincima nekako najdraže, nema turista, a mi se kupamo skoro do 1.10.''.

I nakon desetljeća na sceni, raspored mu je i dalje ispunjen. Hrvatsku obilazi uzduž i poprijeko, a publika ga, kaže, posvuda dočekuje kao svoga.



''Znam svaki grad kako diše jer nema grada gdje ne pjevam ljeti i zimi, prođem cijelu Hrvatsku, a da ne govorim vani i šire. Nema grada gdje nisam bio i ovdje sam domaći u Čakovcu''.

Stotine pjesama i tisuće koncerata kasnije, jedno se nije promijenilo – gdje god zapjeva, publika ga dočekuje kao starog prijatelja.

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