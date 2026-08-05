Vau, kakav par! Na figurama i formi Beckhamovih na jahti bi im mnogi mogli pozavidjeti

David i Victoria Beckham uživaju na luksuznom odmoru u Cannesu, dok se istovremeno nastavljaju nagađanja o narušenim odnosima s najstarijim sinom Brooklynom.

Dok se glasine o narušenim obiteljskim odnosima ne stišavaju, David i Victoria Beckham ljetne dane provode na svojoj luksuznoj jahti u Cannesu, gdje su ih fotografi snimili u opuštenom izdanju tijekom odmora na Azurnoj obali.

Bivša članica Spice Girlsa i modna dizajnerica pokazala je svoju vitku figuru u elegantnom crnom bikiniju, koji je upotpunila velikim sunčanim naočalama. Većinu vremena provela je odmarajući na palubi, dok je od jakog sunca lice skrivala ispod širokog slamnatog šešira.

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Victoria i David Beckham - 9 Foto: Profimedia

Victoria i David Beckham - 4 Foto: Profimedia

Njezin suprug bivši nogometaš, s druge strane, ponovno je privukao pažnju besprijekornom fizičkom formom. Bivši nogometaš pokazao je isklesane trbušne mišiće u svijetloplavim kupaćim hlačicama, a u jednom trenutku fotografi su ga snimili kako šeta palubom, dok je kasnije uživao u razgovoru sa suprugom.

Na luksuznom plovilu društvo im je pravio i sin Romeo Beckham sa svojom djevojkom Kim Turnbull, a obitelj je viđena kako se opušta daleko od gradske vreve.

Victoria i David Beckham - 6 Foto: Profimedia

Victoria i David Beckham - 5 Foto: Profimedia

Prije dolaska u Cannes, Beckhamovi su krstarili Balearskim otocima i boravili u Saint-Tropezu, no upravo je ta destinacija ponovno potaknula nagađanja o narušenim odnosima unutar obitelji.

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Naime, u isto vrijeme u Saint-Tropezu boravili su i njihov najstariji sin Brooklyn Peltz Beckham te njegova supruga Nicola Peltz Beckham, koji odmaraju na jahti glazbene legende Eltona Johna, inače Brooklynova kuma. Unatoč tome što su se nalazili na istoj destinaciji, obitelji se nisu susrele.

Victoria i David Beckham - 8 Foto: Profimedia

Posljednji put Brooklyn i Nicola fotografirani su s ostatkom obitelji tijekom božićnih blagdana 2024. godine, nakon čega su strani mediji počeli pisati o ozbiljnom zahlađenju odnosa. Otad se nagađa da je komunikacija između Brooklyna i njegovih roditelja gotovo potpuno prekinuta.

David Beckham i Elton John prijatelji su više od tri desetljeća, a bivši nogometaš glazbenika često naziva "ujakom Eltonom". Ipak, čini se da je slavni pjevač ostao u odličnim odnosima i s Brooklynom te Nicolom, s kojima je posljednjih dana viđen na zajedničkom druženju na svojoj jahti.

Victoria i David Beckham - 11 Foto: Profimedia

Victoria i David Beckham - 3 Foto: Profimedia

Victoria i David Beckham - 1 Foto: Profimedia

Prije odlaska na jug Francuske, David i Victoria boravili su u Sjedinjenim Američkim Državama zajedno sa sinovima Romeom i Cruzom, kćeri Harper te njihovim partnerima, no Brooklyn, koji živi u Kaliforniji, nije im se pridružio, što je dodatno potaknulo nagađanja da obiteljski sukob još uvijek nije riješen.

Koja je najveća Beckhamova strast u posljednje vrijeme, pogledajte OVDJE.

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