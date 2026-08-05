Jelena Perčin i Ante Gelo su se javili iz pulske Arene, zajedno su uživali u nastupu glazbene legende

Ante Gelo i Jelena Perčin uživali su na koncertu Nicka Cavea u pulskoj Areni, odakle su podijelili zajedničke fotografije i djelić atmosfere s jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta.

Jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta u Hrvatskoj nije propustio ni poznati domaći par. Glazbenik Ante Gelo i glumica Jelena Perčin bili su među tisućama obožavatelja koji su u pulskoj Areni uživali na koncertu legendarnog Nicka Cavea.

Na društvenim mrežama podijelili su djelić atmosfere s koncerta, a Jelena je objavila i zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmijani u publici, dok se iza njih na pozornici odvija nastup slavnog australskog glazbenika.

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Ante je za koncert odabrao ležernu košulju s uzorkom, dok je Jelena zablistala u jednostavnoj bijeloj kombinaciji uz zlatne naušnice i prirodan izgled.

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Glumica je na svom Instagram Storyju objavila i snimku s koncerta, uz koju je označila prijatelje te kratko napisala: "Hvalaa", jasno dajući do znanja koliko ju je nastup oduševio.

Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Instagram

Nick Cave još je jednom pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih kantautora današnjice. U jedinstvenom ambijentu pulske Arene izveo je niz svojih bezvremenskih hitova, a publika ga je tijekom večeri nagradila gromoglasnim pljeskom i ovacijama.

Gelo i Perčin, koji su do prije nekoliko dana bili u Veloj Luci, gdje je gitarist i producent sudjelovao na manifestaciji Trag u beskraju, vjenčali su se sredinom srpnja na intimnoj ceremoniji, okruženi samo članovima najuže obitelji i najbližim prijateljima.

Ante Gelo i Jelena Perčin Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Jelena Perčin, Ante Gelo Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svoju vezu su od samog početka gradili diskretno. Iako su ih mediji još prošle godine počeli povezivati, dugo nisu željeli javno govoriti o privatnom životu. Tek su zajedničkim pojavljivanjima na javnim događanjima i objavama na društvenim mrežama dali naslutiti da svoju ljubav više ne skrivaju.

Perčin je za Korčulu putovala u društvu najstarije kćeri Lote, a kako izgleda, pogledajte OVDJE.

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