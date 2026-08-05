Jelena Perčin i Ante Gelo su se javili iz pulske Arene, zajedno su uživali u nastupu glazbene legende

Ante Gelo i Jelena Perčin uživali su na koncertu Nicka Cavea u pulskoj Areni, odakle su podijelili zajedničke fotografije i djelić atmosfere s jednog od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta.
Jedan od najiščekivanijih glazbenih događaja ljeta u Hrvatskoj nije propustio ni poznati domaći par. Glazbenik Ante Gelo i glumica Jelena Perčin bili su među tisućama obožavatelja koji su u pulskoj Areni uživali na koncertu legendarnog Nicka Cavea.3 vijesti o kojima se priča drama u Šibeniku Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!" obratio se braniteljima Thompson se slomio na početku koncerta: "Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu..." imaju tri kćeri Naš saborski zastupnik na Thompsonovu koncertu pokazao lijepu suprugu, koja godinama izbjegava javnost
Na društvenim mrežama podijelili su djelić atmosfere s koncerta, a Jelena je objavila i zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmijani u publici, dok se iza njih na pozornici odvija nastup slavnog australskog glazbenika.
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Ante je za koncert odabrao ležernu košulju s uzorkom, dok je Jelena zablistala u jednostavnoj bijeloj kombinaciji uz zlatne naušnice i prirodan izgled.
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Glumica je na svom Instagram Storyju objavila i snimku s koncerta, uz koju je označila prijatelje te kratko napisala: "Hvalaa", jasno dajući do znanja koliko ju je nastup oduševio.
Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Instagram
Nick Cave još je jednom pokazao zašto ga smatraju jednim od najvećih kantautora današnjice. U jedinstvenom ambijentu pulske Arene izveo je niz svojih bezvremenskih hitova, a publika ga je tijekom večeri nagradila gromoglasnim pljeskom i ovacijama.
Gelo i Perčin, koji su do prije nekoliko dana bili u Veloj Luci, gdje je gitarist i producent sudjelovao na manifestaciji Trag u beskraju, vjenčali su se sredinom srpnja na intimnoj ceremoniji, okruženi samo članovima najuže obitelji i najbližim prijateljima.
Ante Gelo i Jelena Perčin Foto: Goran Stanzl/Pixsell
Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Jelena Perčin, Ante Gelo Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Svoju vezu su od samog početka gradili diskretno. Iako su ih mediji još prošle godine počeli povezivati, dugo nisu željeli javno govoriti o privatnom životu. Tek su zajedničkim pojavljivanjima na javnim događanjima i objavama na društvenim mrežama dali naslutiti da svoju ljubav više ne skrivaju.
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