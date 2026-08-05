Meghan Markle pokazala kako je proslavila rođendan: Veliki dan obilježila je na sebi svojstven način

Meghan Markle proslavila je 45. rođendan skokom u bazen, držeći pritom veliki buket balona.

Meghan Markle ovih je dana imala razloga za slavlje. Bivša glumica, koja se 2018. udala za britanskog princa Harryja, proslavila je svoj 45. rođendan, a svoj veliki dan obilježila je razigranim fotografijama na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila dvije crno-bijele fotografije na kojima u jednodijelnom kupaćem kostimu, sa sunčanim naočalama i kosom svezanom u rep, veselo skače u bazen držeći veliki buket balona.

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Meghan Markle - 2 Foto: Instagram

Meghan Markle - 3 Foto: Instagram

Uz objavu je zahvalila pratiteljima na rođendanskim čestitkama, dok je njezin lifestyle brend As Ever posebnim fotografijama obilježio njezin veliki dan.

Brend je objavio i rijetku fotografiju Meghan iz djetinjstva, na kojoj pozira s pletenicama u svojoj dječjoj sobi.

"Sretan rođendan našoj osnivačici Meghan", stoji u objavi u kojoj su se našli i proizvodi iz njihove ponude, među kojima i svijeća simboličnog naziva koja je poslužila kao rođendanska čestitka.

Meghan Markle - 2 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

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Meghan je prije nekoliko dana objavila i novi promotivni video za As Ever u kojem priprema svoj omiljeni sladoledni desert, no više od recepta pažnju javnosti privukla je njezina kolekcija nakita. Na rukama su se mogli vidjeti vjenčani prsten, veliki dijamantni prsten kruškolikog oblika, novi zlatni prsten na desnoj ruci te Cartierov sat koji je nekoć pripadao princezi Diani.

Ipak, mnogi su primijetili da na ruci nije bilo njezina slavnog zaručničkog prstena koji joj je princ Harry dao 2017. godine. Prema pisanju stranih medija, Meghan ga nije nosila već nekoliko mjeseci, što je ponovno otvorilo rasprave među kraljevskim obožavateljima. Prsten je tijekom godina navodno čak četiri puta mijenjao izgled – od tanjeg obruča i dodatnih dijamanata pa sve do nagađanja da danas postoji i njegova replika koju koristi tijekom snimanja i kuhanja kako ne bi oštetila original.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Afp

Meghan Markle - 1 Foto: Afp

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Meghan se na brojne špekulacije nije osvrtala. Umjesto toga posljednjih dana fokus je stavila na promociju svoga brenda te je predstavila novi voćni namaz od kupina. Rođendan je pak obilježila upravo onako kako ga je zamislila – opušteno, nasmijano i daleko od kraljevskih protokola.

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