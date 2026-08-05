Ovako je izgledao spektakl na Šubićevcu: Poseban gost iznenadio je tisuće ljudi na Thompsonovu koncertu

Marko Perković Thompson završio je svoj prvi koncert u Šibeniku nakon 13 godina pred oko 27 tisuća ljudi, a tijekom njega je izveo najveće hitove i odao počast Hrvatskoj.

Marko Perković Thompson u utorak je održao koncert na šibenskom stadionu Šubićevac uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, kada se obilježava godišnjica Vojno-redarstvene akcije Oluja.

Oko 27 tisuća posjetitelja bilo je prisutno na prvom Thompsonovu nastupu u Šibeniku poslije 13 godina, koji je završio 20-ak minuta poslije ponoći.

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Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 12 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 9 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U nešto više od tri sata koncerta pjevač je izveo sve svoje najveće uspješnice počevši od "Bojne Čavoglave", i "Anice - Kninske kraljice", pa sve do recentnije "Ako ne znaš šta je bilo" i "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", tijekom koje je pozvao publiku da izvade mobitele te svjetlima naprave posebnu atmosferu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 7 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 1 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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Kao poseban gost na koncertu "nastupio" je i šibenski biskup u miru Ante Ivas, koji je izrecitirao stihove pjesme 'Maranatha' koju je napisao za Thompsona, dok je iza njega pozornica bila "prekrivena" crkvenim vitrajima. Umjesto biblijskih scena koje su tipične za stilizirane otvore, prikazi na šibenskoj pozornici sastojali su se od stiliziranog loga najnovijeg Thompsonova albuma "Hodočasnik".

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 11 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 8 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Posebnu pozornost Thompson je iskazao i narodu u susjednoj Bosni i Hercegovini, kojem je posvetio pjesmu "Bosna", a sve je zaključio pjesmom "Prijatelji".

Zbog nekoliko liječničkih intervencija u nekoliko je navrata zaustavio koncert, o čemu više možete pročitati OVDJE.

Na početku koncerta slomio se govoreći o braniteljima, a više o tome čitajte OVDJE.

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