Pretraži
velika fotogalerija

Ovako je izgledao spektakl na Šubićevcu: Poseban gost iznenadio je tisuće ljudi na Thompsonovu koncertu

Piše E. G., Danas @ 08:40 Celebrity komentari
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 2 Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Marko Perković Thompson završio je svoj prvi koncert u Šibeniku nakon 13 godina pred oko 27 tisuća ljudi, a tijekom njega je izveo najveće hitove i odao počast Hrvatskoj.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Princeza Eugenie rodila djevojčicu
nakon teških mjeseci
Stigla djevojčica! Princeza objavila fotografiju koja je razveselila kraljevsku obitelj
Kako danas izgleda Mia Negovetić?
od djevojčice do mlade glazbenice
Sjećate li se 12-godišnjakinje koja je dirnula Hrvatsku izvedbom himne? Evo kako danas izgleda!
Meghan Markle proslavila rođendan skokom u bazen
čulo se buć-bać!
Meghan Markle pokazala kako je proslavila rođendan: Veliki dan obilježila je na sebi svojstven način
Pogledajte prizore s Thompsonova koncerta u Šibeniku
velika fotogalerija
Ovako je izgledao spektakl na Šubićevcu: Poseban gost iznenadio je tisuće ljudi na Thompsonovu koncertu
Intervju s Katarinom Baban
Iskreni intervju!
Naša predivna glumica iskreno o odluci koja je mnoge iznenadila: ''Kao da mi je veliki teret pao s leđa''
Thompson prekinuo koncert zbog liječničke intervencije
drama u Šibeniku
Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
Pročitajte uvodni Thompsonov govor na šibenskom koncertu
obratio se braniteljima
Thompson se slomio na početku koncerta: "Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu..."
Mario Roth progovorio o karijeri, društvenim mrežama i granicama koje nikad ne prelazi
ISKRENI INTERVJU
Mario Roth o granicama koje nikad ne bi prešao zbog popularnosti: "Davanje života na pladnju nije dobro"
Hrvoje Zekanović sa suprugom Teom na Thompsonovom koncertu
imaju tri kćeri
Naš saborski zastupnik na Thompsonovu koncertu pokazao lijepu suprugu, koja godinama izbjegava javnost
Robin Thicke i 18 godina mlađa supruga April Love Geary privukli sve poglede
otpisali su ih, a danas...
Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!
Jacques Houdek prozvao pjevačicu zbog načina pjevanja 11
Oštra kritika!
Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji 4
vijest podijelila supruga
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
Udaje se Tia Jurčić 4
otkrio ju prijatelj
Udaje se Tia Jurčić! Vječnu ljubav obećat će bivšoj NBA legendi
Thompson otkrio kako će otvoriti koncert 4
Početak koji ne mijenja
Thompson otkrio kojom će pjesmom otvoriti veliki koncert u Šibeniku: ''Njome smo stvarali državu''
Tia Jurčić udala se za bivšeg NBA košarkaša Kennyja Smitha 4
''Mr. & Mrs. Smith''
Treći brak Tije Jurčić: Udala se za NBA legendu, objavila je prve fotografije s bajkovitog vjenčanja
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Kijev tvrdi da je sjevernokorejska raketna jedinica raspoređena u Rusiji za rat u Ukrajini
ALARM U KIJEVU
Obavještajac otkrio: Raspoređuju se i imaju 120 raketa, napast će Ukrajinu
U jezeru pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
Tragičan kraj potrage
U jezeru pronađeno tijelo supruga talijanske ministrice
Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
pismo čitatelja
Uzrujani Nikola piše iz kolone: "Natjerao bih desetke tisuća ljudi da..."
show
Thompson prekinuo koncert zbog liječničke intervencije
drama u Šibeniku
Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
Pročitajte uvodni Thompsonov govor na šibenskom koncertu
obratio se braniteljima
Thompson se slomio na početku koncerta: "Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu..."
Hrvoje Zekanović sa suprugom Teom na Thompsonovom koncertu
imaju tri kćeri
Naš saborski zastupnik na Thompsonovu koncertu pokazao lijepu suprugu, koja godinama izbjegava javnost
zdravlje
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Vrijedi ih uvrstiti u prehranu
6 napitaka koje dijetetičari preporučuju za zdrave zglobove
Kako su žene održavale higijenu 1950-ih? Neke navike danas bi vas mogle iznenaditi
Danas djeluju neobično
Kako su žene održavale higijenu 1950-ih? Neke navike danas bi vas mogle iznenaditi
Poriluk i giht: Smijete li ga jesti ili riskirate novi napadaj?
Piše nutricionistica
Poriluk i giht: Smijete li ga jesti ili riskirate novi napadaj?
zabava
"Ove tri štrace došle su u klub…": Splitska influencerica oplela po ženama zbog užasnog ponašanja
Užas…
"Ove tri štrace došle su u klub…": Splitska influencerica oplela po ženama zbog užasnog ponašanja
Platio noćenje u Zadru 105 eura, a ovo ga je dočekalo
Nisu stigli popraviti
Platio noćenje u Zadru 105 eura, a ovo ga je dočekalo
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Novi savjetodavni servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
Sve na jednom mjestu
Novi servis donosi odgovore na najčešća pitanja koja muče sve stanare i upravitelje zgrada
sport
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
dodatna motivacija
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
Kovačević posebno istaknuo jednog igrača nakon Žalgirisa: "Nisam dozvolio da ode"
Oduševio ga je
Kovačević posebno istaknuo jednog igrača nakon Žalgirisa: "Nisam dozvolio da ode"
Hrgović dobio životnu priliku: U Londonu će se boriti za naslov svjetskog prvaka!
ajmoooo!!!
Hrgović dobio životnu priliku: U Londonu će se boriti za naslov svjetskog prvaka!
tv
Daleki grad: U tolikom je šoku da ne može maknuti nogu s papučice gasa
DALEKI GRAD
U tolikom je šoku da ne može maknuti nogu s papučice gasa
Daleki grad: Ostala je potpuno sama – stigle su je posljedice njezinih postupaka
DALEKI GRAD
Ostala je potpuno sama – stigle su je posljedice njezinih postupaka
Nasljednik: Postavila mu je važno pitanje, a odgovor ju je jako iznenadio
NASLJEDNIK
Postavila mu je važno pitanje, a odgovor ju je jako iznenadio
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Skriveni vojni tuneli na jugu Hrvatske: Omiljena kupališta na koja lokalci u miru dolaze roniti i skakati u more
Nedaleko od Ploča
Skriveni vojni tuneli na jugu Hrvatske: Omiljena kupališta na koja lokalci u miru dolaze roniti i skakati u more
Među 100 najboljih plaža svijeta našla se i jedna hrvatska
POKROVITELJ CORONA
Među 100 najboljih plaža svijeta našla se i jedna hrvatska
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Sven Marušić, Burra: Hrvatska ima spektakularne IT tvrtke, no muči ih jedan veliki problem koji želimo riješiti
Forbes Business Unplugged
Sven Marušić, Burra: Hrvatska ima spektakularne IT tvrtke, no muči ih jedan veliki problem koji želimo riješiti
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
Kamo bi otišli?
O preseljenju u inozemstvo razmišlja 9 od 10 Europljana
lifestyle
Ovaj skriveni hrvatski otok raj je za ljubitelje mira
morski biser
Nisu Karibi, nego Kvarner: Do ovog tirkiznog otoka stiže se za samo 20 minuta brodom
Novi modeli suknju za povratak na posao i rujan
Ponuda u trgovinama
15 novih modela suknji za povratak na posao, u njima ćete uvijek izgledati elegantno
Sanja Musić Milanović u maksi suknji iz Zare na Hvaru
Nježna kombinacija
Sanja Musić Milanović: Ružičasta maksi suknja uz koju idealno pristaju - ružičaste salonke
sve
Thompson prekinuo koncert zbog liječničke intervencije
drama u Šibeniku
Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"
Pročitajte uvodni Thompsonov govor na šibenskom koncertu
obratio se braniteljima
Thompson se slomio na početku koncerta: "Mi koji smo živi sjećamo se onih koji nisu..."
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
dodatna motivacija
Oleksandar Usik ponizio Filipa Hrgovića uoči jedne od najvažnijih borbi u karijeri
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene