Udaje se Tia Jurčić! Vječnu ljubav obećat će bivšoj NBA legendi

Tia Jurčić, pokćerka bivšeg saborskog zastupnika Ljube Jurčića i bivša snaha Zdravka Mamića, ovog će vikenda izgovoriti sudbonosno "da" bivšoj NBA zvijezdi i sportskom analitičaru Kennyju Smithu. Prizorima s početka svadbenog vikenda otkrila je da je veliko slavlje već počelo.

Prvi detalji svadbenog vikenda Tije Jurčić i Kennyja Smitha već su osvanuli na društvenim mrežama.

Da je slavlje službeno započelo otkrio je njezin dugogodišnji prijatelj i vizažist Karlo Rusan. Na Instagramu je podijelio fotografije čašica sa sladoledom na kojima je pisalo "Svadbeni vikend Tije i Kennyja", uz romantičnu poruku: "Biram tebe i birat ću te uvijek iznova, bez oklijevanja, bez sumnje, bez razmišljanja."

Karlo Rusan na Instagramu Foto: Instagram

Nedugo nakon toga oglasila se i sama Tia. Podijelila je fotografiju na kojoj pozira u raskošnoj ružičastoj haljini s volanima, a posebnu je pozornost privukla bijela torbica s natpisom "Mrs. Smith", kojom je jasno dala naslutiti da su sati do vjenčanja odbrojani.

Uz objavu je kratko napisala: "Večera uoči vjenčanja", a ispod fotografije ubrzo su se nizale brojne čestitke i lijepe želje njezinih pratitelja.

Tia Jurčić i Kenny Smith - 1 Foto: Tia Jurčić/Instagram

Podsjetimo, Tia i Kenny Smith zaruke su objavili u listopadu 2024. godine. Tada je pokazala zaručnički prsten te uz fotografiju napisala: "DA tebi zauvijek!"

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Svoju su vezu službeno potvrdili nekoliko mjeseci ranije, nakon što su tjednima kružila nagađanja o njihovoj romansi. Povodom Kennyjeva 59. rođendana Tia je objavila njihovu zajedničku fotografiju uz poruku: "Sretan rođendan mom posebnom čovjeku", a kasnije je u još jednoj objavi bivšu NBA zvijezdu nazvala svojom ljubavi.

Tia Jurčić i Kenny Smith - 3 Foto: Tia Jurčić/Instagram

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