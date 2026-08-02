A gdje je odijelo? Predsjednik Milanović iznenadio opuštenim izdanjem u posljednjem izlasku

Predsjednik Republike Zoran Milanović i njegova supruga Sanja Musić Milanović pojavili su se na svečanom otvorenju 3. Vrboska Film Festivala na otoku Hvaru, a njihovo pojavljivanje nije prošlo nezapaženo.

U Vrboskoj na otoku Hvaru u subotu navečer svečano je otvoren 3. Vrboska Film Festival, a među uzvanicima bili su i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović.

Prva dama još je jednom pokazala svoj prepoznatljiv elegantan stil. Za ovu je prigodu odabrala dugu ružičastu suknju, nježnoružičastu košulju i balerinke u istoj nijansi te cijelu kombinaciju zaokružila decentnim modnim detaljima.

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović - 3 Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Ipak, više pozornosti privukao je predsjednik Milanović, koji je zbog visokih ljetnih temperatura odlučio preskočiti klasično odijelo. Na otvorenje festivala stigao je u crnoj polo majici, smeđim cargo kratkim hlačama i smeđim natikačama, odabravši potpuno ležerno ljetno izdanje.

Zoran Milanović i Sanja Musić Milanović - 2 Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek

Pogledaji ovo Zanimljivosti Dino Merlin na Koševu priredio show kakav je imao i Thompson, evo o čemu se radi!

Na fotografijama sa svečanog otvorenja bračni par pozirao je s organizatorima festivala, a potom su zauzeli mjesta među publikom i pratili program kojim je otvoreno ovogodišnje izdanje Vrboska Film Festivala.

Pogledaji ovo Celebrity Godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili najljepše uspomene: Ove fotografije iz svatova dosad nismo vidjeli

Festival se i ove godine održava u jedinstvenom ambijentu Vrboske na Hvaru te okuplja brojne filmske autore, goste i ljubitelje sedme umjetnosti.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Ronaldo bez majice, Georgina u bikiniju: Savršena tijela, luksuzna jahta i ljeto iz snova!

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Bivša supruga NBA legende mamila je poglede u minijaturnom bikiniju, zovu je kraljicom skandala