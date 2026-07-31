Bivša supruga NBA legende mamila je poglede u minijaturnom bikiniju, zovu je kraljicom skandala

Larsa Pippen još je jednom dokazala zašto je jedna od najzapaženijih zvijezda reality scene – njezina šetnja plažom u Miamiju privukla je brojne poglede.

Larsa Pippen bila je u središtu pozornosti tijekom opuštenog dana na plaži u Miami Beachu na Floridi.

Zvijezda reality emisije ''The Real Housewives of Miami'' uživala je u sunčanom danu uz ocean, a pažnju je privukla plavo-bijelim bikinijem s heklanim uzorkom koji je istaknuo njezinu vitku figuru i zanosne obline.

Larsa Pippen - 2 Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Larsa Pippen - 1 Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Američka televizijska zvijezda već godinama ne silazi s naslovnica. Široj javnosti postala je poznata kao jedna od originalnih članica popularnog realityja ''The Real Housewives of Miami'', a dodatnu je medijsku pozornost godinama privlačio i njezin brak s legendarnim NBA košarkašem Scottiejem Pippenom. Par je bio u braku više od dvadeset godina te zajedno imaju četvero djece – Scottyja Jr., Prestona, Justina i Sophiju. Razveli su se 2021. godine, nakon čega je Larsa nastavila graditi vlastiti poslovni i televizijski put.

Larsa Pippen - 2 Foto: Profimedia

Larsa Pippen - 1 Foto: Profimedia

Osim televizijske karijere, okušala se i u poduzetništvu. Pokrenula je vlastiti brend nakita Larsa Marie, a posljednjih godina proširila je poslovanje i na druge lifestyle projekte, uključujući proizvode namijenjene fotografiranju i društvenim mrežama.

Galerija 2 2 2 2 2

Inače, Larsa je bivša najbolja prijateljica Kim Kardashian, a dugo ju je pratio i nadimak ''kraljice skandala''.

Kim Kardashian Larsa Pippen (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Proživjela je i aferu s košarkašem Malikom Beaslyjem, koji je od nje mlađi 23 godine i kojem je navodno uništila brak, no čini se da joj je i on brzo dosadio, pa ga je ostavila. U travnju ove godine šuškalo se da ljubi 19 godina mlađeg košarkaša Jeffa Cobyja.